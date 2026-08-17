Na greckiej wyspie rozbił się śmigłowiec. Nie żyją trzy osoby, w tym młoda para

Dziś na greckiej wyspie Sifnos - krótko po godzinie 18:00 czasu miejscowego - w pobliżu lądowiska i w pobliżu klasztoru Iera Vrys w rejonie Tholos, rozbił się śmigłowiec. W wypadku zginęły trzy osoby. Na pokładzie znajdowała się para nowożeńców z zagranicy. Jak nieoficjalnie podają lokalne media - prawdopodobnie z Wielkiej Brytanii.
Według doniesień służb była to prywatna maszyna. Runęła na ziemię i od razu stanęła w płomieniach. W okolicy znajdują się pojedyncze domy. Na razie przyczyny katastrofy nie są znane.