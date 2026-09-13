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Myśliwiec poderwany na Litwie. Media: Alert wywołały … ptaki

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 września (13:44)

Wileńskie lotnisko wstrzymało prace po informacji o możliwym dronie w litewskiej przestrzeni powietrznej. Poderwany został myśliwiec NATO. Publiczny litewski nadawca informuje, że alert odwołano, gdy okazało się, że sygnały zarejestrowane przez radary pochodziły od stada ptaków.

Myśliwiec poderwany na Litwie. Media: Alert wywołały … ptaki
Zdjęcie ilustracyjne (autor zdjęcia: TOMS KALNINS) /PAP

Alarm w związku z możliwym zagrożeniem został ogłoszony ok. 13:08. Dotyczyły Wilna i Trok. W związku z alertem poderwano co najmniej jeden myśliwiec, a prace wstrzymało lotnisko w stolicy. Reuters podaje, że samolot wyruszył z północy Litwy, gdzie obecnie stacjonują włoskie siły powietrzne w ramach natowskiej misji obrony powietrznej krajów bałtyckich.

Po około 40 minutach alarm został odwołany. „Nieco później podano, że sygnały zarejestrowane przez radary pochodziły od stada ptaków” – podaje LRT.

Maraton w Wilnie, który odbywał się w stolicy, nie został przerwany - poinformowali organizatorzy agencję Reutera.

Kraje wschodniej flanki NATO wielokrotnie informowały o naruszeniach swojej przestrzeni powietrznej przez drony wykorzystywane w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. 


Źródło: RMF24
Tagi: NATO Litwa
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