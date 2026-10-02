Myśleli, że to beton. Zakup za 300 funtów okazał się arcydziełem

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Marmurowa figurka, znaleziona na składzie odzyskanych materiałów budowlanych w angielskim Wiltshire, została zidentyfikowana jako dzieło Pietro Bracciego – włoskiego mistrza baroku, autora centralnej postaci w rzymskiej Fontannie di Trevi. Nabywca, budowlaniec z zamiłowaniem do antyków, zapłacił za nią 300 funtów.

Sprawę opisał m.in. portal The Independent.

Pewien budowlaniec wybrał się do składu materiałów budowlanych z odzysku. W oko wpadła mu rzeźba, którą właściciele placu błędnie sklasyfikowali jako betonową. Mężczyzna zapłacił za nią 300 funtów. Po oględzinach okazało się jednak, że to barokowa perełka sprzed prawie 300 lat, wykonana z marmuru i wykonana przez znanego rzeźbiarza Pietro Bracciego.

Model pomnika papieża

Rzeźba, wysoka na około 66 cm, przedstawia papieża Klemensa XII Corsiniego. Bracci stworzył ją jako projekt przygotowawczy do monumentalnego brązowego posągu, który stał niegdyś w Palazzo Nuovo na rzymskim Kapitolu.

Oryginalny brąz został przeniesiony, a następnie przetopiony w 1798 roku, podczas istnienia Republiki Rzymskiej. Przed obecnym odkryciem jedynym znanym przedstawieniem pomnika był sztych autorstwa Stefano i Rocco Pozzich. To może być jedyny zachowany model tej realizacji.

Pochodzenie pozostaje zagadką

Dzieło miało pochodzić z wiejskiej posiadłości w hrabstwie Hampshire, niedaleko Andover. Przez prawdopodobnie pół wieku stało w ogrodzie, dlatego jest wyraźnie zniszczone przez warunki atmosferyczne.

Jak trafiło do ogrodu w Hampshire, nie wiemy – powiedział Mark Yuan Richards, specjalista domu aukcyjnego Woolley & Wallis. Jak dodał, rzeźba mogła trafić do Wielkiej Brytanii jako pamiątka z XVIII-wiecznej podróży po Europie lub dar dyplomatyczny.

Aukcja już w październiku

Dom aukcyjny Woolley & Wallis z Salisbury wstępnie wycenił obiekt na 10 tys. funtów, ale – ze względu na zainteresowanie z zagranicy i rzadkość prac Bracciego na rynku – przewiduje, że cena może wzrosnąć nawet do 100 tys. funtów.

To niesamowicie ekscytujące odkrycie – podkreślił Richards. Aukcję zaplanowano na 8 października.