Msza w upale. Papież wrócił do swojej dawnej diecezji

RMF24

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Około pół miliona osób wzięło udział w mszy, którą papież Leon XIV odprawił w piątek na terenie swojej dawnej diecezji Chiclayo w Peru. Był jej biskupem od 2015 do 2023 roku. Msza odbyła się w upale na Pampas de Pimentel - rozległej, pustynnej równinie niedaleko miasta Chiclayo, liczącego ponad 600 tys. mieszkańców. Papież mówił m.in., że „w niektórych regionach świata przekazywanie wiary zostało niemal całkowicie przerwane”.

Na trasie przejazdu papieża z lotniska i w mieście powitało go około miliona osób - podał Watykan za lokalnymi władzami. Wiele osób trzymało w rękach chorągiewki z napisem „Witaj w domu”.

Przed mszą Leon XIV długo objeżdżał sektory z wiernymi, witając się z nimi.

W przerywanej brawami homilii powiedział:

Jakże wielką radością jest powrót do Chiclayo. To dla mnie błogosławieństwo, że mogę ponownie być z wami.

Dziękuję za waszą miłość, wsparcie i modlitwy, zwłaszcza o moje zdrowie w obecnym czasie próby, którą z Bożą pomocą przezwyciężam - dodał Leon XIV. Dokładnie miesiąc wcześniej papież poddał się operacji usunięcia nowotworu płuca.

Patrząc na wasze twarze, spontanicznie wznoszę do Pana modlitwę dziękczynną za to, jak wielkim błogosławieństwem byliście i jesteście dla mojego życia i posługi biskupiej - dodał z widocznym wzruszeniem.

Msza odbyła się w upale, strażacy polewali wiernych wodą. Fot. Renato Pajuelo / PAP

Papież podkreślił, że głoszenie wiary łączy się z miłością i niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym. Dla człowieka ochrzczonego miłość bliźniego stanowi serce chrześcijańskiego orędzia - przypomniał.

Leon XIV zaznaczył, że miłość musi wyrażać się w czynach i być pełna szacunku, bo w ten sposób ukazuje również nierozerwalny związek między głoszeniem Ewangelii a dążeniem do przemiany struktur życia społecznego.

Przywołując słowa Benedykta XVI, ostrzegł, że „bez prawdy miłość staje się zwykłym sentymentalizmem, a prawda bez miłości staje się sztywna i chłodna”.

Papież odnotował też, że „w niektórych regionach świata przekazywanie wiary zostało niemal całkowicie przerwane”.

Sytuacja ta wymaga od nas wszystkich odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań, takich jak obojętność religijna, materializm czy egoizm, które dyktują codzienne decyzje - dodał.

Świat na nas czeka, a misja dopiero się rozpoczyna - podkreślił.

W mszy uczestniczyli także polscy misjonarze pełniący posługę w Peru.