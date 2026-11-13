Msza w upale. Papież wrócił do swojej dawnej diecezji

Na trasie przejazdu papieża z lotniska i w mieście powitało go około miliona osób - podał Watykan za lokalnymi władzami. Wiele osób trzymało w rękach chorągiewki z napisem „Witaj w domu”.
Przed mszą Leon XIV długo objeżdżał sektory z wiernymi, witając się z nimi.
W przerywanej brawami homilii powiedział:
Jakże wielką radością jest powrót do Chiclayo. To dla mnie błogosławieństwo, że mogę ponownie być z wami.
Dziękuję za waszą miłość, wsparcie i modlitwy, zwłaszcza o moje zdrowie w obecnym czasie próby, którą z Bożą pomocą przezwyciężam - dodał Leon XIV. Dokładnie miesiąc wcześniej papież poddał się operacji usunięcia nowotworu płuca.
Patrząc na wasze twarze, spontanicznie wznoszę do Pana modlitwę dziękczynną za to, jak wielkim błogosławieństwem byliście i jesteście dla mojego życia i posługi biskupiej - dodał z widocznym wzruszeniem.
Papież podkreślił, że głoszenie wiary łączy się z miłością i niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym. Dla człowieka ochrzczonego miłość bliźniego stanowi serce chrześcijańskiego orędzia - przypomniał.
Leon XIV zaznaczył, że miłość musi wyrażać się w czynach i być pełna szacunku, bo w ten sposób ukazuje również nierozerwalny związek między głoszeniem Ewangelii a dążeniem do przemiany struktur życia społecznego.
Przywołując słowa Benedykta XVI, ostrzegł, że „bez prawdy miłość staje się zwykłym sentymentalizmem, a prawda bez miłości staje się sztywna i chłodna”.
Papież odnotował też, że „w niektórych regionach świata przekazywanie wiary zostało niemal całkowicie przerwane”.
Sytuacja ta wymaga od nas wszystkich odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań, takich jak obojętność religijna, materializm czy egoizm, które dyktują codzienne decyzje - dodał.
Świat na nas czeka, a misja dopiero się rozpoczyna - podkreślił.
W mszy uczestniczyli także polscy misjonarze pełniący posługę w Peru.