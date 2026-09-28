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„Mówi, że nie jest antysemitką. Ależ jest". Niemiecki minister pozwany

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 września (12:46)

Główna kandydatka do stanowiska burmistrza Berlina, Elif Eralp, pozwała szefa MSW Alexandra Dobrindta za nazwanie jej „antysemitką”. Liderka Lewicy odpiera zarzuty po zwycięstwie ugrupowania w wyborach w Berlinie.

„Mówi, że nie jest antysemitką. Ależ jest". Niemiecki minister pozwany
Elip Eralp, fot. CLEMENS BILAN /PAP/EPA

Prawnik Eralp, Jasper Prigge, przekazał agencji dpa, że kandydatka na burmistrza oraz berlińskie struktury Lewicy złożyły zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez reprezentującego chadeckie CSU Dobrindta. Jego zdaniem szef MSW uznając Eralp za „antysemitkę” miał dopuścić się zniesławienia.

W talk-show w stacji ZDF w czwartek prowadząca stwierdziła, że „Eralp mówi, że nie jest antysemitką”. Dobrindt odpowiedział wówczas: „Ależ jest”.

Lewica zwyciężyła 20 września w wyborach do Izby Deputowanych w Berlinie. Partia uzyskała 25,7 proc. głosów, dystansując chadecką CDU - 18,8 proc. oraz prawicowo-populistyczną Alternatywę dla Niemiec (AfD) - 16,3 proc., Zielonych - 14,3 proc. i SPD - 12,1 proc.

Zwycięstwo Lewicy spotkało się z oburzeniem niektórych polityków CDU/CSU, liberalnej FDP oraz prawicowo-populistycznej AfD, którzy zarzucają temu popularnemu wśród młodych wyborców ugrupowaniu tolerowanie antysemickich tendencji. Eralp wielokrotnie potępiała wszelkie formy antysemityzmu.

Wielu prawicowych i skrajnie prawicowych polityków w Niemczech utożsamia potępianie bądź krytykę izraelskiego rządy czy sił zbrojnych z antysemityzmem.

Eralp, córka tureckich uchodźców, byłaby pierwszą osobą o korzeniach migranckich na czele Czerwonego Ratusza (siedziba burmistrza Berlina). By objąć władzę w niemieckiej stolicy, Lewica musi znaleźć partnerów koalicyjnych. Głównym rozważanym wariantem jest koalicja z Zielonymi i SPD.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Niemcy
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