Mosty w Kijowie celem rosyjskich ataków. Rząd szykuje awaryjne przeprawy

RMF24

Po serii rosyjskich ataków na kluczowe mosty w Kijowie, ukraińskie władze nie zwlekają z działaniami. Już w przyszłym tygodniu ruszą prace nad budową alternatywnych przepraw przez Dniepr – zapowiedział minister odbudowy, infrastruktury i transportu Mykoła Kałasznyk. Nowe rozwiązania mają zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość ruchu w stolicy.

W sobotni poranek Rosja przeprowadziła atak na Most Północny w Kijowie. Zaledwie dzień wcześniej rosyjskie drony uderzyły w Most Południowy, przez który przebiega jedna z trzech linii kijowskiego metra. Skutki tych ataków są poważne – władze musiały zamknąć ruch w obu kierunkach na Moście Południowym oraz ograniczyć przejazd na Moście Patona i Moście Metro, przez które również przebiega linia metra.

Najważniejszy most w Kijowie trafiony ponownie. Rosjanie uderzyli też w 25-piętrowy blok W nocy 2 października wojska rosyjskie po raz kolejny zaatakowały Most Południowy w Kijowie, w południowej części miasta. To jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych stolicy Ukrainy. Przez most przebiega linia kijowskiego metra. Konstrukcja…

Priorytet: bezpieczeństwo i płynność ruchu

Minister odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy, Mykoła Kałasznyk, w rozmowie z portalem Suspilne podkreślił, że priorytetem władz jest zabezpieczenie stołecznych mostów przed kolejnymi atakami. Jednocześnie już od przyszłego tygodnia mają ruszyć prace nad budową wału rzecznego oraz mostu pontonowego, który połączy oba brzegi Dniepru.

Pilnymi rozwiązaniami jest budowa umocnień przy rzece i przejścia pontonowego. Prace już ruszyły. Spotkanie w tej sprawie z prezydentem również już się odbyło – zapewnił Kałasznyk.

Nowe przeprawy – nie tylko dla Kijowa

Jak poinformował minister, w stolicy mosty na Dnieprze dziennie pokonuje aż 600 tysięcy samochodów. Dlatego prace nad zabezpieczeniem istniejących mostów i budową alternatywnych przepraw mają kluczowe znaczenie dla utrzymania tranzytu i codziennego funkcjonowania miasta. Co więcej, podobne działania planowane są także w innych ukraińskich miastach.

W dłuższej perspektywie ukraińskie władze rozważają budowę tunelu pod Dnieprem. Taki projekt wymagałby jednak inwestycji rzędu miliarda hrywien i zaangażowania zagranicznych partnerów. Wśród innych propozycji pojawia się także budowa przeprawy z betonowych prefabrykatów.