Moskwa zmienia zdanie ws. Europy? Pieskow zaprasza i narzeka

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Kreml ocenił w piątek, że państwa europejskie powinny wziąć udział w ewentualnych przyszłych negocjacjach dotyczących bezpieczeństwa na kontynencie i uregulowania wojny w Ukrainie. Moskwa zarzuciła jednak Europie, że ta nie ustaliła dotąd, kto mógłby ją reprezentować przy stole rozmów.

Pieskow: Europa powinna uczestniczyć w rozmowach o bezpieczeństwie, ale nie ma reprezentanta (fot. IMAGO/Grigory Sysoev/Imago Stock and People)

Pieskow: Europa powinna uczestniczyć w rozmowach o bezpieczeństwie, ale nie ma reprezentanta (fot. IMAGO/Grigory Sysoev/Imago Stock and People) / East News

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja nie otrzymała od Europejczyków żadnych konkretnych inicjatyw.

Jeśli chodzi o jakiekolwiek pomysły Europejczyków, nie otrzymaliśmy ich. Nic nam o nich nie wiadomo – powiedział dziennikarzom w trakcie piątkowej konferencji. Jego wypowiedź cytuje agencja Reutera.

Jak dodał, rozmowy o wzajemnych gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji i Ukrainy nie będą mogły na pewnym etapie obejść się bez udziału państw europejskich. Zarzucił jednak Europie długotrwałe niezdecydowanie i brak porozumienia co do tego, kto miałby występować w jej imieniu.

Co na to Europa?

Dwa tygodnie temu portal Politico informował, że państwa europejskie analizują możliwość wyznaczenia osoby, która reprezentowałaby je w bezpośrednich rozmowach z Władimirem Putinem o zakończeniu wojny w Ukrainie.

Wśród potencjalnych kandydatów są prezydent Finlandii Alexander Stubb, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Czy wiemy, na czym stoimy?

Nie jest jasne, na ile można brać na poważnie piątkowe słowa Pieskowa i co de facto się za nimi kryje. W ubiegłym tygodniu doradca Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow komentował zaplanowane na 10-11 listopada rozmowy trójstronne USA-Ukraina-Rosja w Abu Zabi. Wskazywał, że nie ma planów zaproszenia doń państw europejskich. Drwił, że mogą one znaleźć się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, „jeśli kupią bilety”.

Również w ubiegłym tygodniu minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że „nie ma widoków na zakończenie wojny w Ukrainie” oraz że konflikt najprawdopodobniej zmierza do „eskalacji”.

W czwartek prezydent USA Donald Trump powiedział z kolei, że „rozstrzygnięcie” wojny w Ukrainie jest bardzo bliskie. Zaznaczył, że wypracowywane porozumienie może objąć nie tylko Ukrainę, ale całą Europę. Według niego, do osiągnięcia go konieczne będzie szerokie zaangażowanie państw Starego Kontynentu.

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Dziś administracja Trumpa ogranicza część sankcji na Rosję. Waszyngton dawał sygnały, że możliwe jest wznowienie pracy gazociągu Nord Stream. Wyciągnął też rękę po rosyjski olej napędowy.

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Europa chce być przy stole negocjacyjnym

Jeśli chodzi o stanowisko Unii Europejskiej i większości europejskich sojuszników Ukrainy ws. końca wojny i powojennej architektury bezpieczeństwa, sprawa wygląda następująco: nie powinno być rozmów o przyszłym bezpieczeństwie Europy bez udziału Europejczyków. Jednocześnie obowiązuje zasada, że nie można ustalać przyszłości Ukrainy bez niej.

UE opowiada się za pokojem opartym na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych. Chodzi m.in. o:

poszanowanie niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy;

odrzucenie siłowej zmiany granic;

udział Ukrainy w decyzjach dotyczących warunków porozumienia;

zawieszenie broni jako element procesu prowadzącego do trwałego pokoju, a nie rozwiązanie samo w sobie.

Europejscy przywódcy podkreślają też, że układ zawarty pod presją, bez gwarancji dla Kijowa, mógłby jedynie odłożyć kolejną fazę konfliktu. Państwa europejskie nie wykluczają rozmowy z Rosją. Uważają jednak, że Moskwa powinna najpierw wykazać gotowość do rzeczywistych negocjacji, a nie wykorzystywać ich do narzucania własnych warunków lub zyskania czasu.

Europa deklaruje też gotowość do współtworzenia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu wojny. W ramach tzw. koalicji chętnych rozważane jest m.in. wysłanie sił międzynarodowych na terytorium naszego wschodniego sąsiada.

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