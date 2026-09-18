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Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej wezwało dziś brytyjską chargé d’affaires w Moskwie, Danae Dholakię, aby złożyć oficjalny protest w związku z tym, co określono mianem „dalszego zwiększania” przez Londyn dostaw broni dla Ukrainy. Rosja twierdzi, jak podała agencja Reutera, że wysyłając kolejne partie uzbrojenia do Kijowa, „Londyn stawia się w roli wspólnika krwawych okrucieństw popełnianych przez kijowski reżim”.

Wielka Brytania deklaruje, że stoi „ramię w ramię” z napadniętą przez Putina Ukrainą i jest zdecydowana dostarczać Kijowowi niezbędny sprzęt wojskowy. M.in. za to rosyjskie MSZ wezwało brytyjską chargé d’affaires w Moskwie w celu złożenia protestu dyplomatycznego, powielając dodatkowo kremlowską propagandę o tym, że to Ukraina jest agresorem. Określono, że Londyn stawia się w roli „wspólnika krwawych okrucieństw popełnianych przez kijowski reżim”.

Rosja nie ma obecnie ambasadora w Londynie, a relacje między obu krajami są fatalne. Jak przypomina Reuters, wyjazd poprzedniego rosyjskiego przedstawiciela, Andrieja Kielina, w lipcu wywołał spekulacje w brytyjskich mediach - którym Rosja zaprzeczyła - jakoby Moskwa obniżała rangę stosunków dyplomatycznych z Wielką Brytanią z powodu roli Londynu jako jednego z głównych sojuszników Ukrainy.

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