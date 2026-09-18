Wielka Brytania deklaruje, że stoi „ramię w ramię” z napadniętą przez Putina Ukrainą i jest zdecydowana dostarczać Kijowowi niezbędny sprzęt wojskowy. M.in. za to rosyjskie MSZ wezwało brytyjską chargé d’affaires w Moskwie w celu złożenia protestu dyplomatycznego, powielając dodatkowo kremlowską propagandę o tym, że to Ukraina jest agresorem. Określono, że Londyn stawia się w roli „wspólnika krwawych okrucieństw popełnianych przez kijowski reżim”.
Rosja nie ma obecnie ambasadora w Londynie, a relacje między obu krajami są fatalne. Jak przypomina Reuters, wyjazd poprzedniego rosyjskiego przedstawiciela, Andrieja Kielina, w lipcu wywołał spekulacje w brytyjskich mediach - którym Rosja zaprzeczyła - jakoby Moskwa obniżała rangę stosunków dyplomatycznych z Wielką Brytanią z powodu roli Londynu jako jednego z głównych sojuszników Ukrainy.
Nie tylko Londyn. Rosja też gospodarczo podgryza Zachód
Wczoraj Władimir Putin wydał dekret o przekazaniu pod czasowy zarząd spółki L.E.V. Management rosyjskich aktywów szwajcarskiego koncernu Nestle i francuskiej grupy Auchan. Auchan i Nestle nie wycofały się z Rosji po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Nestle ma sześć rosyjskich fabryk produkujących kawę, karmę dla zwierząt i mleko modyfikowane dla niemowląt.
Dzisiaj firma Nestle poinformowała, że rozważała wszelkie opcje ochrony swoich praw po decyzji Kremla o przejęciu kontroli nad rosyjską częścią działalności tego szwajcarskiego producenta żywności. Producent kawy Nescafé i batonów KitKat poinformował, że odnotował decyzję ogłoszoną w czwartkowym dekrecie prezydenckim i dokonuje oceny sytuacji.
„Nestlé jest zdeterminowane, by podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony swoich praw i zapewnienia ciągłości działalności operacyjnej w interesie wszystkich interesariuszy, a w szczególności pracowników” - przekazała firma w oświadczeniu.