Moskwa wydała komunikat. To był największy atak ukraińskich dronów na stolicę?

RMF24

Mer Moskwy Siergiej Sobianin wydał o poranku komunikat, który podała państwowa agencja TASS, że w kierunku stolicy Federacji Rosyjskiej poleciało w ciągu ostatnich godzin około 600 bezzałogowych statków powietrznych. „Jeden z największych ataków dronów na Moskwę został odparty” - napisał na rosyjskim komunikatorze Max. Ukraińcy zaatakowali też m.in. Krymski Most. Lokalne władze poinformowały o ograniczeniach w ruchu na tej przeprawie, która łączy Rosję z okupowanym Krymem.

Rosyjskie władze informowały o zmasowanym nocnym ataku bezzałogowców lecących w kierunku Moskwy. Mer miasta Siergiej Sobianin wydał o poranku komunikat w tej sprawie.

„Od 15 listopada do 16 listopada około 600 bezzałogowych statków powietrznych poleciało w kierunku Moskwy. Większość z nich została zniszczona przez obronę powietrzną Ministerstwa Obrony podczas dalekich podejść. Aż 191 dronów zostało zneutralizowanych w momencie ich zbliżania się do Moskwy” - napisał Siergiej Sobianin na Max, czyli państwowym rosyjskim komunikatorze, tzw. superaplikacji, uruchomionej w 2025 roku przez kontrolowany przez Kreml koncern technologiczny VK.

Jak podaje „Ukraińska Prawda”, od początku ataku rosyjska obrona przeciwlotnicza miała zneutralizować w sumie 82 maszyny, a po późniejszym komunikacie bilans wzrósł do co najmniej 124.

Jeśli dane przekazywane przez rosyjskie władze się potwierdzą, będzie to jeden z największych dotychczasowych ataków dronowych wymierzonych w rosyjską stolicę i jej okolice. Tak już teraz określa go kremlowska „informacyjna” agencja TASS.

Pierwsze doniesienia o tej wielkiej dronowej operacji Ukraińców pojawiły się w niedzielę wieczorem. Sobianin przekazywał, że służby obrony przeciwlotniczej odpierają atak, a w miejscach upadku szczątków dronów pracują ekipy ratunkowe. Mer stolicy Rosji nie podał jednak informacji o ofiarach ani o rozmiarze ewentualnych zniszczeń. Nie przedstawiono też dowodów pozwalających niezależnie potwierdzić liczbę zestrzelonych bezzałogowców.

W związku z zagrożeniem wprowadzono ograniczenia w ruchu na trasach prowadzących w stronę Moskwy. Gubernator obwodu jarosławskiego Michaił Jewrajew informował o czasowym zamknięciu wyjazdu z Jarosławia w kierunku rosyjskiej stolicy. Jak twierdził, służby prowadziły działania związane z odparciem ataku.

Informacje płynące z Rosji należy traktować ostrożnie - w warunkach trwającej wojny ich niezależna weryfikacja jest ograniczona. Dotyczy to zarówno liczby użytych dronów, jak i skutków ataku. Należy też pamiętać, że zarówno Rosja, jak i Ukraina oprócz wojny kinetycznej prowadzą wojnę informacyjną.

Zełenski informuje o nowych danych wywiadowczych

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje następne ataki rakietowe i dronowe na Ukrainę. Według ukraińskiego prezydenta rosyjska armia koncentruje uderzenia na wybranych regionach, szczególnie na sieciach energetycznych, podstacjach i infrastrukturze cywilnej.

Rosjanie działają w taki sposób, że obierają jeden region za szczególny cel i przez kilka dni koncentrują się na atakowaniu tego regionu - wszystkiego, sieci, podstacji - powiedział Zełenski w nagraniu na platformie X w niedzielę wieczorem.