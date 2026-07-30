Moskwa miała w nim swojego człowieka. Łotewski polityk skazany

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Ilja Podkolzins, jeden z czołowych działaczy centrolewicowej partii Razem dla Łotwy, usłyszał wyrok pięciu lat więzienia za działalność szpiegowską na rzecz Rosji. O decyzji sądu poinformowała w czwartek łotewska agencja LETA.

Łotwa. Polityk partii Razem dla Łotwy skazany na pięć lat za szpiegostwo dla Rosji (Zdjęcie ilustracyjne)

Łotwa. Polityk partii Razem dla Łotwy skazany na pięć lat za szpiegostwo dla Rosji (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Z ustaleń prokuratury wynika, że Podkolzins współpracował z prorosyjską organizacją Bałtyccy Antyfaszyści, za pośrednictwem której przekazywał rosyjskim służbom informacje o charakterze wywiadowczym. W ostatnich latach wielokrotnie odwiedzał również Moskwę. Wyrok zapadł po zawarciu przez niego porozumienia z prokuraturą.

Śledczy ustalili, że polityk zbierał i przekazał dane dotyczące łotewskiej infrastruktury transportowej i logistycznej, m.in. obiektów znajdujących się na lotnisku w Rydze oraz obowiązujących tam procedur bezpieczeństwa. Miał także przekazywać informacje o ochronie granicy państwowej, powstającej przy niej infrastrukturze, ruchach wojsk w rejonach przygranicznych oraz szkoleniach żołnierzy państw sojuszniczych stacjonujących na Łotwie.

Partia Razem dla Łotwy została założona w 2023 roku. Jej twórcą jest były burmistrz Rzeżycy Aleksandrs Bartaszevičs, wcześniej usunięty z socjaldemokratycznej partii Zgoda z powodu kontrowersji wokół jego stanowiska wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ugrupowanie deklaruje, że reprezentuje interesy mniejszości narodowych mieszkających na Łotwie. Największą mniejszością narodową na Łotwie są Rosjanie.

Według łotewskich mediów, po skazaniu Podkolzins przestał pełnić funkcję członka zarządu partii. W przeszłości kierował biurem Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Rosji oraz pracował jako attaché ekonomiczny w ambasadzie Łotwy w Moskwie.