Moskwa gromadzi rakiety i drony. Rosja szykuje nową falę ataków

RMF24

Rosja intensyfikuje produkcję rakiet i dronów, przygotowując się do szeroko zakrojonej kampanii uderzeń na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Eksperci ostrzegają, że ataki mogą rozpocząć się już w sierpniu, a ich celem będzie maksymalne zniszczenie kluczowych obiektów przed zbliżającym się sezonem grzewczym i Dniem Niepodległości Ukrainy.

Według najnowszych analiz amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, Rosja znacząco zwiększyła produkcję rakiet balistycznych i manewrujących. Moskwa ma obecnie możliwości, by rozpocząć szeroko zakrojoną kampanię uderzeń na ukraińską infrastrukturę energetyczną już w najbliższych tygodniach. Eksperci oceniają, że działania te mogą być skoordynowane z użyciem dronów bojowych na masową skalę, co dodatkowo zwiększy skuteczność ataków.

Rosyjskie fabryki pracują na pełnych obrotach, a produkcja głównych typów pocisków przekracza nawet 120 procent zakładanych miesięcznych planów. W lipcu Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie aż 377 pocisków – to najwyższy miesięczny wynik od początku pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. Dane ukraińskiego wywiadu wojskowego wskazują na systematyczny wzrost liczby używanych pocisków balistycznych: z 61 w kwietniu, przez 107 w maju, aż po 134 w czerwcu.

Strategiczne cele Moskwy

Analitycy podkreślają, że celem Rosji jest zniszczenie jak największej liczby obiektów infrastruktury energetycznej przed Dniem Niepodległości Ukrainy, przypadającym na 24 sierpnia, oraz przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Takie działania mają na celu nie tylko osłabienie potencjału obronnego Ukrainy, ale także utrudnienie odbudowy i wzmacniania systemu energetycznego, który już teraz jest poważnie uszkodzony po zimowych atakach na przełomie 2025 i 2026 roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że po latach rosyjskich uderzeń nie ma już w kraju elektrowni, która nie zostałaby uszkodzona. Sytuację dodatkowo komplikuje niedobór pocisków przechwytujących – od początku 2026 roku Ukraina otrzymuje niemal trzykrotnie mniej tego typu uzbrojenia niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Nowe priorytety rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego

Rosja nie tylko zwiększa produkcję rakiet, ale także zmienia strategię w zakresie rodzajów używanego uzbrojenia. Z informacji przekazanych przez ukraiński wywiad wojskowy wynika, że Moskwa wstrzymała produkcję pocisków Kindżał i Ch-32, przekierowując środki na wytwarzanie innych, bardziej skutecznych typów rakiet balistycznych.

Jednocześnie Rosja planuje w sierpniu wyprodukować około 11 tysięcy dronów, w tym coraz więcej modeli Gerań-4 i Gerań-5, wyposażonych w silniki odrzutowe.

Wiceszef ukraińskiego wywiadu wojskowego, generał Wadym Skibicki, zaznacza, że Rosja koncentruje swoje ataki na kluczowych sektorach: przemyśle obronnym, logistyce, portach, kolei oraz infrastrukturze energetycznej. Moskwa stara się również zgromadzić zapasy rakiet przed spodziewaną jesienno-zimową ofensywą, co może oznaczać dalszą intensyfikację ataków w najbliższych miesiącach.