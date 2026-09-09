Morskie arterie Europy. Oto najruchliwsze porty UE

Transport morski odgrywa fundamentalną rolę w zapewnieniu Europie dostaw żywności, surowców i energii. W obliczu globalnych zawirowań, takich jak wojna w Iranie i związane z nią zakłócenia szlaków żeglugowych, porty europejskie znalazły się w centrum uwagi. Według najnowszych danych, w 2024 roku aż 13 miliardów ton towarów przetransportowano drogą morską na całym świecie, z czego aż 3,4 miliarda ton obsłużyły porty Unii Europejskiej.
Liderzy wśród portów
Bezapelacyjnym liderem wśród europejskich portów pozostaje Rotterdam w Holandii. W 2024 roku przez ten port przeszło aż 397,3 miliona ton towarów, co czyni go niekwestionowanym numerem jeden na kontynencie. Na drugim miejscu uplasował się belgijski port Antwerpia-Brugia z wynikiem 243,7 miliona ton. Trzecie miejsce zajmuje Hamburg w Niemczech, jednak z wyraźnie niższym wynikiem – 97 milionów ton.
Poza dwoma największymi portami różnice w przeładunkach między kolejnymi miastami są już znacznie mniejsze. Hiszpański Algeciras zajął czwarte miejsce z wynikiem 81,5 miliona ton, a holenderski Amsterdam zamyka pierwszą piątkę z 78,8 miliona ton. Wśród największych portów znalazły się także francuski HAROPA (Le Havre i Rouen) – 76,6 miliona ton, polski Gdańsk – 71 milionów ton oraz francuska Marsylia – 66 milionów ton.
W czołówce nie zabrakło również portów z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Rumuński port w Konstancy obsłużył 57,6 miliona ton, a włoski Triest – 53,5 miliona ton. Włoska Genua, portugalskie Sines oraz grecki Pireus również znalazły się w pierwszej dwudziestce najruchliwszych portów Europy.
Analizując dane według krajów, Holandia jest bezkonkurencyjna – porty tego kraju obsłużyły łącznie 538,1 miliona ton towarów. Na drugim miejscu uplasowały się Włochy z wynikiem 488,6 miliona ton, a tuż za nimi Hiszpania – 486 milionów ton. Belgia i Francja, mimo silnych portów, pozostają nieco w tyle, obsługując odpowiednio 274,9 i 269,8 miliona ton.
Po uwzględnieniu krajów kandydujących do UE oraz członków EFTA, na uwagę zasługuje Turcja, która z wynikiem 524,7 miliona ton zajmuje drugie miejsce w Europie. Norwegia również plasuje się wysoko – na ósmym miejscu z 212,1 miliona ton.
Nowe strategie dla portów
W marcu 2026 roku Komisja Europejska przyjęła dwie nowe strategie mające na celu wzmocnienie konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i odporności sektora wodnego w UE.
Obejmują one nie tylko porty, ale także żeglugę i przemysł stoczniowy. Celem jest zapewnienie, by europejskie porty pozostały kluczowymi węzłami globalnego handlu, nawet w obliczu wyzwań geopolitycznych i gospodarczych.