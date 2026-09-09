Morskie arterie Europy. Oto najruchliwsze porty UE

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Transport morski to kręgosłup europejskiej gospodarki – odpowiada za niemal 90 proc. wymiany towarowej Unii Europejskiej z resztą świata. W 2024 roku porty UE obsłużyły aż 3,4 miliarda ton ładunków, co stanowi ponad jedną czwartą światowego wolumenu. Które porty są najważniejszymi bramami handlowymi Europy? Oto najnowszy ranking najruchliwszych portów kontynentu.

Transport morski odgrywa fundamentalną rolę w zapewnieniu Europie dostaw żywności, surowców i energii. W obliczu globalnych zawirowań, takich jak wojna w Iranie i związane z nią zakłócenia szlaków żeglugowych, porty europejskie znalazły się w centrum uwagi. Według najnowszych danych, w 2024 roku aż 13 miliardów ton towarów przetransportowano drogą morską na całym świecie, z czego aż 3,4 miliarda ton obsłużyły porty Unii Europejskiej.

Liderzy wśród portów

Bezapelacyjnym liderem wśród europejskich portów pozostaje Rotterdam w Holandii. W 2024 roku przez ten port przeszło aż 397,3 miliona ton towarów, co czyni go niekwestionowanym numerem jeden na kontynencie. Na drugim miejscu uplasował się belgijski port Antwerpia-Brugia z wynikiem 243,7 miliona ton. Trzecie miejsce zajmuje Hamburg w Niemczech, jednak z wyraźnie niższym wynikiem – 97 milionów ton.

Poza dwoma największymi portami różnice w przeładunkach między kolejnymi miastami są już znacznie mniejsze. Hiszpański Algeciras zajął czwarte miejsce z wynikiem 81,5 miliona ton, a holenderski Amsterdam zamyka pierwszą piątkę z 78,8 miliona ton. Wśród największych portów znalazły się także francuski HAROPA (Le Havre i Rouen) – 76,6 miliona ton, polski Gdańsk – 71 milionów ton oraz francuska Marsylia – 66 milionów ton.

W czołówce nie zabrakło również portów z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Rumuński port w Konstancy obsłużył 57,6 miliona ton, a włoski Triest – 53,5 miliona ton. Włoska Genua, portugalskie Sines oraz grecki Pireus również znalazły się w pierwszej dwudziestce najruchliwszych portów Europy.

Analizując dane według krajów, Holandia jest bezkonkurencyjna – porty tego kraju obsłużyły łącznie 538,1 miliona ton towarów. Na drugim miejscu uplasowały się Włochy z wynikiem 488,6 miliona ton, a tuż za nimi Hiszpania – 486 milionów ton. Belgia i Francja, mimo silnych portów, pozostają nieco w tyle, obsługując odpowiednio 274,9 i 269,8 miliona ton.

Po uwzględnieniu krajów kandydujących do UE oraz członków EFTA, na uwagę zasługuje Turcja, która z wynikiem 524,7 miliona ton zajmuje drugie miejsce w Europie. Norwegia również plasuje się wysoko – na ósmym miejscu z 212,1 miliona ton.

Nowe strategie dla portów

W marcu 2026 roku Komisja Europejska przyjęła dwie nowe strategie mające na celu wzmocnienie konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i odporności sektora wodnego w UE.

Obejmują one nie tylko porty, ale także żeglugę i przemysł stoczniowy. Celem jest zapewnienie, by europejskie porty pozostały kluczowymi węzłami globalnego handlu, nawet w obliczu wyzwań geopolitycznych i gospodarczych.