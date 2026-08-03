Morderczy upał na ulicach tego miasta. Termometry wskazały 53 st. C

RMF24

Przez Włochy przetacza się czwarta fala ekstremalnych upałów. Bez względu na region – od alpejskiej północy, po dalekie południe – mieszkańcy Italii mierzą się z temperaturą rzędu 36-41 st. C. Na niektórych ulicach Florencji termometry pokazywały w niedzielę 53 stopnie – przekazał dziennik „La Repubblica”.

Najwyższy alert w większości dużych miast

Obecną sytuację media nazywają „tsunami gorąca nad Włochami”. Poniedziałek jest rekordowym dniem w obecnej fali gorąca. Po raz pierwszy Ministerstwo Zdrowia wprowadziło tego dnia najwyższy, czerwony stopień alertu w 25 z 27 największych miast kraju.

Tak wysokiej liczby miast, objętych najwyższym stopniem alertu nigdy wcześniej nie było. Czerwony alarm oznacza zagrożenie dla zdrowia całej populacji, a towarzyszą mu apele o unikanie wychodzenia w porach najwyższej temperatury.

Coś więcej niż letni przysmak. Naukowcy nie mają wątpliwości Arbuz to znacznie więcej niż tylko słodka przekąska idealna na letnie upały. Badania naukowe sugerują, że ten owoc to prawdziwa bomba witaminowa, która niezwykle korzystnie wpływa na organizm. Regularne jedzenie arbuza skutecznie chroni serce i…

Piekielny żar we Florencji

Upały sięgające 36-41 stopni panują od alpejskiej północy po dalekie południe kraju. Szczególnie dokuczliwe są w Rzymie i we Florencji, która jest zawsze jednym z najgorętszych miast. Jak podał dziennik „La Repubblica”, na niektórych ulicach tego historycznego miasta termometry pokazywały w niedzielę 53 stopnie.

Na liście 27 największych miast, w których prowadzony jest codzienny monitoring, tylko dwa nie są oznakowane kolorem czerwonym – Mesyna na Sycylii i Reggio Calabria w Kalabrii. Dzieli je około 12 kilometrów w linii prostej przez Cieśninę Mesyńską.

Fala upałów ma potrwać według prognoz co najmniej do 8-10 sierpnia.