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Morderczy upał na ulicach tego miasta. Termometry wskazały 53 st. C

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 sierpnia (06:41)

Przez Włochy przetacza się czwarta fala ekstremalnych upałów. Bez względu na region – od alpejskiej północy, po dalekie południe – mieszkańcy Italii mierzą się z temperaturą rzędu 36-41 st. C. Na niektórych ulicach Florencji termometry pokazywały w niedzielę 53 stopnie – przekazał dziennik „La Repubblica”.

Morderczy upał na ulicach tego miasta. Termometry wskazały 53 st. C
Piazza della Signoria we Florencji/fot. Alberto PIZZOLI /AFP/East News
  • Nad Italią zawisła potężna kopuła gorąca.
  • Władze wydały najwyższe ostrzeżenia dla mieszkańców z uwagi na mordercze upały.
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Najwyższy alert w większości dużych miast

Obecną sytuację media nazywają „tsunami gorąca nad Włochami”. Poniedziałek jest rekordowym dniem w obecnej fali gorąca. Po raz pierwszy Ministerstwo Zdrowia wprowadziło tego dnia najwyższy, czerwony stopień alertu w 25 z 27 największych miast kraju.

Tak wysokiej liczby miast, objętych najwyższym stopniem alertu nigdy wcześniej nie było. Czerwony alarm oznacza zagrożenie dla zdrowia całej populacji, a towarzyszą mu apele o unikanie wychodzenia w porach najwyższej temperatury.

Piekielny żar we Florencji

Upały sięgające 36-41 stopni panują od alpejskiej północy po dalekie południe kraju. Szczególnie dokuczliwe są w Rzymie i we Florencji, która jest zawsze jednym z najgorętszych miast. Jak podał dziennik „La Repubblica”, na niektórych ulicach tego historycznego miasta termometry pokazywały w niedzielę 53 stopnie.

Na liście 27 największych miast, w których prowadzony jest codzienny monitoring, tylko dwa nie są oznakowane kolorem czerwonym – Mesyna na Sycylii i Reggio Calabria w Kalabrii. Dzieli je około 12 kilometrów w linii prostej przez Cieśninę Mesyńską.

Fala upałów ma potrwać według prognoz co najmniej do 8-10 sierpnia. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Włochy wysokie temperatury

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