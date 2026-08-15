Mogło dojść do katastrofy lotniczej. Dwa samoloty z tym samym numerem lotu

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Niebezpieczny incydent w powietrzu mógł skończyc się katastrofą. Dwa samoloty linii American Airlines miały ten sam numer lotu. Dzięki błyskawicznej reakcji kontrolera ruchu lotniczego z Phoenix udało się uniknąć potencjalnej tragedii.

Dwa samoloty miały ten sam numer lotu, mogło dojść do katastrofy/Zdjęcie poglądowe

Dwa samoloty miały ten sam numer lotu, mogło dojść do katastrofy/Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Pomyłka, która mogła skończyć się katastrofą

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Stanach Zjednoczonych, gdy dwa samoloty American Airlines zostały oznaczone tym samym numerem lotu – American 2482. Jeden z nich przylatywał z Chicago, drugi startował z Phoenix.

Kontroler ruchu lotniczego zorientował się, że oba samoloty mają identyczne oznaczenie, co mogło doprowadzić do fatalnego w skutkach zdarzenia.

Pracowałem w ruchu lotniczym przez 25 lat. Nigdy nie widziałem dwóch samolotów, które praktycznie się zlewały pod tym samym numerem. To dość niewiarygodne – przyznał kontroler.

Szybka reakcja uratowała sytuację

Kluczowe było natychmiastowe rozróżnienie obu maszyn. Gdyby piloci uznali, że polecenia kontrolera dotyczą ich obu, mogłoby dojść do zderzenia w powietrzu.

Kontroler wykazał się jednak refleksem i zaczął zwracać się do załóg precyzyjnie: do jednej maszyny mówił „przylatujące American 2842”, do drugiej – „odlatujące American 2842”.

Dzięki temu, mimo że trasy samolotów się nakładały, każda z maszyn leciała na innej wysokości i nie było ryzyka kolizji.

Po wszystkim kontroler nie krył ulgi.

To mogło być katastrofalne, ale cieszę się, że się udało – powiedział.

Nagranie z tej nietypowej sytuacji opublikował portal ATC.com. Eksperci podkreślają, że to właśnie doświadczenie i zimna krew kontrolera pozwoliły uniknąć tragedii.