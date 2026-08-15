Mogło dojść do katastrofy lotniczej. Dwa samoloty z tym samym numerem lotu

Pomyłka, która mogła skończyć się katastrofą
Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Stanach Zjednoczonych, gdy dwa samoloty American Airlines zostały oznaczone tym samym numerem lotu – American 2482. Jeden z nich przylatywał z Chicago, drugi startował z Phoenix.
Kontroler ruchu lotniczego zorientował się, że oba samoloty mają identyczne oznaczenie, co mogło doprowadzić do fatalnego w skutkach zdarzenia.
Pracowałem w ruchu lotniczym przez 25 lat. Nigdy nie widziałem dwóch samolotów, które praktycznie się zlewały pod tym samym numerem. To dość niewiarygodne – przyznał kontroler.
Szybka reakcja uratowała sytuację
Kluczowe było natychmiastowe rozróżnienie obu maszyn. Gdyby piloci uznali, że polecenia kontrolera dotyczą ich obu, mogłoby dojść do zderzenia w powietrzu.
Kontroler wykazał się jednak refleksem i zaczął zwracać się do załóg precyzyjnie: do jednej maszyny mówił „przylatujące American 2842”, do drugiej – „odlatujące American 2842”.
Dzięki temu, mimo że trasy samolotów się nakładały, każda z maszyn leciała na innej wysokości i nie było ryzyka kolizji.
Po wszystkim kontroler nie krył ulgi.
To mogło być katastrofalne, ale cieszę się, że się udało – powiedział.
Nagranie z tej nietypowej sytuacji opublikował portal ATC.com. Eksperci podkreślają, że to właśnie doświadczenie i zimna krew kontrolera pozwoliły uniknąć tragedii.