Modżtaba Chamenei wydał rozkaz. „Bez ograniczeń geograficznych”

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei wydał rozkaz siłom zbrojnym, by natychmiast i bez „ograniczeń geograficznych” reagowały na „wszelkie zagrożenia ze strony wroga” - wynika z oświadczenia opublikowanego w sobotę na oficjalnym koncie Chameneiego na Telegramie.

Chamenei: To Iran zdecyduje o zakończeniu konfliktu

Irański przywódca wezwał siły zbrojne do natychmiastowej reakcji na „wszelkie zagrożenia ze strony wroga”, bez względu na ich lokalizację.

„Jeśli wrogowie wznowią ataki militarne lub terrorystyczne, to tymi, którzy zdecydują, kiedy i w jakich warunkach je zakończyć, będą siły zbrojne Republiki Islamskiej i naród irański” – oświadczył Chamenei.

Przywódca polecił również zaktualizować listę celów wojskowych. Jak wynika z komunikatu, irańskie siły zbrojne mają uzyskać możliwość rażenia „materialnych i niematerialnych” zasobów Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Iran chce zwiększyć potencjał militarny

Wśród wydanych poleceń znalazły się także działania mające wzmocnić potencjał obronny i operacyjny kraju. Chamenei nakazał rozbudowę zdolności wywiadu wojskowego, rozwój krajowego przemysłu obronnego oraz zwiększenie produkcji amunicji i uzbrojenia wykorzystywanego do celów wywiadowczych i bojowych.

Wcześniej w sobotę przed kolejnym atakiem Stanów Zjednoczonych ostrzegał rzecznik irańskiej armii Mohammad Akraminia. We wpisie opublikowanym na platformie X zaznaczył, że ewentualna amerykańska operacja militarna doprowadziłaby do rozszerzenia geograficznego zasięgu konfliktu.

„Potężne irańskie siły zbrojne odpowiedzą tym, którzy odważą się zaatakować nasz naród” – napisał.

Katar i Pakistan próbują wznowić negocjacje

Jednocześnie podejmowane są działania dyplomatyczne, których celem jest wznowienie rozmów pokojowych. W piątek do Teheranu przybyła delegacja katarska, która ma rozmawiać z wysokimi rangą przedstawicielami irańskich władz.

Katar, wspólnie z Pakistanem, odgrywa rolę mediatora w wysiłkach zmierzających do powrotu do negocjacji pokojowych.

Wypowiedzi irańskich władz i nowe rozkazy dla armii wskazują na utrzymywanie twardego stanowiska Teheranu wobec Stanów Zjednoczonych i Izraela. Równolegle trwają jednak próby dyplomatycznego rozwiązania konfliktu.