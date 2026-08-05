Mocne oświadczenie siostry Kim Dzong Una. „Wydarzy się coś nieprzyjemnego”

Kim Dzong Un pojawił się publicznie wraz ze swoją córką Dzu Ae podczas obchodów 73. rocznicy zawieszenia broni w wojnie koreańskiej. To pierwsza taka sytuacja, gdy młoda następczyni towarzyszy ojcu podczas tak ważnych uroczystości, co wywołuje…

W środę Kim Jo Dzong, siostra północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una, wydała oświadczenie, w którym ostro skrytykowała Japonię. W komunikacie przekazanym przez państwową agencję prasową KCNA, polityczka określiła Japonię jako „zbrodnicze państwo wojenne”, które przyspiesza swoją transformację w „państwo wojownicze”. Kim Jo Dzong zapowiedziała również „wdrożenie dodatkowych opcji militarnych, będących oczywistą konsekwencją” działań Tokio.

Biała księga obronności i reakcja Pjongjangu

Bezpośrednią przyczyną ostrej reakcji Pjongjangu była opublikowana dzień wcześniej biała księga obronności Japonii. We wstępie do raportu japoński minister obrony Shinjiro Koizumi podkreślił, że kraj musi wzmacniać swoje siły zbrojne z „silniejszym niż kiedykolwiek poczuciem pilności i kryzysu”. W dokumencie wskazano na rozwój potencjału militarnego Korei Północnej jako „jeszcze bardziej poważne i naglące zagrożenie” dla Japonii oraz na pogłębiającą się współpracę reżimu w Pjongjangu z Rosją.

Modernizacja japońskich sił zbrojnych wpisuje się w szerszy trend wzrostu wydatków na obronność. Według danych budżetowych, w 2025 roku Japonia zwiększy swoje wydatki na ten cel o 9,7 proc., osiągając poziom 62,2 miliarda dolarów.