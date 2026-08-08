„Mobilizacja bez faktycznego jej ogłoszenia” Zełenski o Putinie i pociskach do Patriotów

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„Tak, mamy porozumienie z USA w ramach PURL” - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, mając na myśli comiesięczną dostawę pocisków do systemów Patriot. Podał przy tym konkretne przykłady tego, że jest to za mało wobec potrzeb obrony powietrznej. Mówił też o najnowszych danych wywiadowczych dotyczących ruchów Putina. „Myśli o tym, jak oszukać swoich własnych ludzi. Myśli, jak przeprowadzić masową mobilizację bez faktycznego jej ogłoszenia” - powiedział ukraiński przywódca.

Ukraińska obrona powietrzna a dostawy pocisków Patriot

Prezydent Ukrainy poinformował, że Kijów ma porozumienie z USA w sprawie comiesięcznych dostaw pocisków do systemów Patriot. Podkreślił jednak, że - biorąc pod uwagę skalę agresji Rosji - jest ich za mało wobec potrzeb obrony powietrznej.

Tak, mamy porozumienie z USA w ramach PURL. Czy jest to wystarczająca liczba rakiet? Nie. Tych rakiet w 2026 roku jest mniej. W 2025 roku miesięczne dostawy były większe - powiedział, odpowiadając na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem w Belgradzie w sobotę.

Program PURL, czyli Prioritised Ukraine Requirements List, umożliwia sojusznikom z NATO finansowanie zakupów amerykańskiej broni dla Ukrainy.

Kolejna historia to Europa. Kto je (pociski do Patriotów – przyp.) ma? Mają je Niemcy, mają Polacy - powiedział Zełenski, dodając, że Niemcy i Polska pomagają Ukrainie.

Poinformował, że w sprawie dostaw pocisków do systemów Patriot cały czas prowadzone są rozmowy z krajami nordyckimi i Holandią, „którzy po trosze pomagają. Cały czas rozmawiam z tym czy innym krajem Europy i Bliskiego Wschodu, by Ukraina otrzymywała dodatkowe pakiety poza PURL”.

Ukraińskie media, które przytaczają te wypowiedzi Zełenskiego, przypominają, że podczas ataków Rosji na Ukrainę w nocy z piątku na sobotę, obrona powietrzna nie zdołała strącić ani jednej z sześciu rakiet, które wystrzelił przeciwnik.

Niespokojna noc w Kijowie. Wśród ofiar rosyjskiego ataku dziecko Minionej nocy Rosja zaatakowała miejscowość Browary w aglomeracji kijowskiej. W wyniku nalotów zginęły trzy osoby, w tym dziecko, a kolejne trzy zostały ranne. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a mieszkańcy Kijowa spędzili noc w schronach.

Taka sama sytuacja była podczas ataków rosyjskich w nocy z wtorku na środę.

Zełenski o Putinie: On musi sprzedać zwycięstwo

W wywiadzie w ramach telewizyjnego maratonu United News Zełenski wypowiedział się na temat prezydenta Rosji Władimira Putina i wywiadowczych przewidywań, co do jego kolejnych kroków.

Będą setki, tysiące cyberataków, będzie używana presja rakietowa, będzie zastraszanie i tak dalej. Oni się nie zmieniają. Dlaczego? Putin wciąż nie może znaleźć zwycięstwa w tej wojnie. Niestety, musimy to uznać i zrozumieć, co się dzieje. On myśli o mobilizacji. Myśli o tym, jak oszukać swoich własnych ludzi. Jak przeprowadzić masową mobilizację bez faktycznego jej ogłoszenia. Jak wprowadzić jakiś rodzaj cieniowych kontraktów, zamknąć granice i tak dalej. My to widzimy. Już teraz widzimy wiele takich posunięć - powiedział Zełenski.

Dodał, że Putin „musi sprzedać zwycięstwo”, a nie będzie miał zwycięstwa w Ukrainie.

Musi zająć Donbas. My nie zamierzamy się wycofać na własną rękę. Więc co może sprzedać jako zwycięstwo? On wykręci te warunki z Anchorage, które omawiali z amerykańską stroną, z Prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nikt nie zamierza porzucić swojego kraju, swoich ludzi i po prostu odejść. Ponieważ nikt nie może zagwarantować, że ten człowiek nie pójdzie dalej - powiedział prezydent Ukrainy.

Atak Rosji na Ukrainę z 7 na 8 sierpnia, fot. Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy / materiały udostępnione

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