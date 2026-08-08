„Mobilizacja bez faktycznego jej ogłoszenia” Zełenski o Putinie i pociskach do Patriotów

Ukraińska obrona powietrzna a dostawy pocisków Patriot
Prezydent Ukrainy poinformował, że Kijów ma porozumienie z USA w sprawie comiesięcznych dostaw pocisków do systemów Patriot. Podkreślił jednak, że - biorąc pod uwagę skalę agresji Rosji - jest ich za mało wobec potrzeb obrony powietrznej.
Tak, mamy porozumienie z USA w ramach PURL. Czy jest to wystarczająca liczba rakiet? Nie. Tych rakiet w 2026 roku jest mniej. W 2025 roku miesięczne dostawy były większe - powiedział, odpowiadając na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem w Belgradzie w sobotę.
Program PURL, czyli Prioritised Ukraine Requirements List, umożliwia sojusznikom z NATO finansowanie zakupów amerykańskiej broni dla Ukrainy.
Kolejna historia to Europa. Kto je (pociski do Patriotów – przyp.) ma? Mają je Niemcy, mają Polacy - powiedział Zełenski, dodając, że Niemcy i Polska pomagają Ukrainie.
Poinformował, że w sprawie dostaw pocisków do systemów Patriot cały czas prowadzone są rozmowy z krajami nordyckimi i Holandią, „którzy po trosze pomagają. Cały czas rozmawiam z tym czy innym krajem Europy i Bliskiego Wschodu, by Ukraina otrzymywała dodatkowe pakiety poza PURL”.
Ukraińskie media, które przytaczają te wypowiedzi Zełenskiego, przypominają, że podczas ataków Rosji na Ukrainę w nocy z piątku na sobotę, obrona powietrzna nie zdołała strącić ani jednej z sześciu rakiet, które wystrzelił przeciwnik.
Taka sama sytuacja była podczas ataków rosyjskich w nocy z wtorku na środę.
Zełenski o Putinie: On musi sprzedać zwycięstwo
W wywiadzie w ramach telewizyjnego maratonu United News Zełenski wypowiedział się na temat prezydenta Rosji Władimira Putina i wywiadowczych przewidywań, co do jego kolejnych kroków.
Będą setki, tysiące cyberataków, będzie używana presja rakietowa, będzie zastraszanie i tak dalej. Oni się nie zmieniają. Dlaczego? Putin wciąż nie może znaleźć zwycięstwa w tej wojnie. Niestety, musimy to uznać i zrozumieć, co się dzieje. On myśli o mobilizacji. Myśli o tym, jak oszukać swoich własnych ludzi. Jak przeprowadzić masową mobilizację bez faktycznego jej ogłoszenia. Jak wprowadzić jakiś rodzaj cieniowych kontraktów, zamknąć granice i tak dalej. My to widzimy. Już teraz widzimy wiele takich posunięć - powiedział Zełenski.
Dodał, że Putin „musi sprzedać zwycięstwo”, a nie będzie miał zwycięstwa w Ukrainie.
Musi zająć Donbas. My nie zamierzamy się wycofać na własną rękę. Więc co może sprzedać jako zwycięstwo? On wykręci te warunki z Anchorage, które omawiali z amerykańską stroną, z Prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nikt nie zamierza porzucić swojego kraju, swoich ludzi i po prostu odejść. Ponieważ nikt nie może zagwarantować, że ten człowiek nie pójdzie dalej - powiedział prezydent Ukrainy.