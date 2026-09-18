Mniej żołnierzy USA w Europie? Gen. Grynkewich rozmawiał z Pentagonem

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Dowódca sił USA i NATO w Europie generał Alexus Grynkewich wziął udział w wirtualnym spotkaniu z wiceszefem Pentagonu Elbridge'em Colbym na temat przyszłego rozmieszczenia wojsk na Starym Kontynencie - przekazał rzecznik Sojuszu Północnoatlantyckiego. To część trwającego przeglądu, który doprowadzić ma do redukcji sił amerykańskich. Można przypuszczać, że redukcje dotyczyć będą sił USA w Niemczech, we Włoszech i Hiszpanii.

Jak przekazał rzecznik NATO, cytowany przez agencję Reutera, generał Alexus Grynkewich odbył w piątek rozmowę z Colbym - urzędnikiem Pentagonu odpowiedzialnym za przegląd sił amerykańskich w Europie.

„Europa bierze na siebie coraz większą odpowiedzialność za swoją obronę, a Sojusz nadal się umacnia i przechodzi do NATO 3.0” – podkreślił rzecznik NATO.

Według wcześniejszych doniesień agencji Reutera i m.in. NBC News, gen. Grynkewich miał przedstawić swoją analizę i możliwe scenariusze redukcji sił USA w Europie. NBC podała w czwartek, że rozważane jest m.in. cięcie liczebności wojsk o 25, a nawet 40 tys. tj. potencjalnie o ponad połowę.

NBC: „Drastyczny” plan. Pentagon rozważa wycofanie ogromnej liczby żołnierzy z Europy Amerykańskie władze analizują plany znacznego ograniczenia obecności wojskowej USA w Europie. Pentagon rozważa wycofanie nawet 25 tysięcy żołnierzy oraz sprzętu z kluczowych baz - podaje portal NBC News. W piątek scenariusze cięć ma przedstawić…

Rozmowa miała być częścią trwającego sześciomiesięcznego przeglądu, który ma zakończyć się pod koniec roku. Decyzje Pentagonu prawdopodobnie dotkną w największym stopniu sił USA w Niemczech, we Włoszech i Hiszpanii.

Według doniesień, część z wojsk może zostać przeniesiona na wschodnią flankę NATO.

Dokument, do którego dotarła agencja Reutera, pokazuje, że przegląd stworzy co najmniej cztery zestawy opcji dla Pete'a Hegsetha, sekretarza obrony Stanów Zjednoczonch.

Pytania o bazę w Polsce

W ramach przeglądu może zapaść decyzja o powstaniu stałej bazy sił lądowych USA w Polsce, co w czwartek zapowiadał prezydent USA Donald Trump.

„Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, robi się duży postęp w kierunku ustanowienia bazy wojskowej USA w Polsce” - przekazał w czwartek Trump.

„Jeśli to się wydarzy, lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo szybko. To będzie historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego” – dodał prezydent w swoim wpisie na platformie Truth Social.