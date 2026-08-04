"Miodowe pułapki" na ukraińskich żołnierzy. Nowa metoda rosyjskich służb

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Rosyjskie służby specjalne coraz częściej wykorzystują portale randkowe i komunikatory do eliminacji ukraińskich żołnierzy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy alarmuje: tylko od początku 2026 roku udaremniono ponad 50 prób zamachów, w których przynętą były fałszywe randki.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) alarmuje - rosyjskie służby specjalne coraz aktywniej stosują tzw. pułapki miodowe. To metoda polegająca na zwabianiu ukraińskich żołnierzy na fałszywe randki, które kończą się zamachami. Jak podaje wojskowy kontrwywiad SBU, tylko od początku 2026 roku udało się zapobiec ponad 50 takim atakom.

Rosyjscy agenci wykorzystują popularne portale randkowe i czaty tematyczne w komunikatorach, gdzie pod fałszywymi tożsamościami oferują żołnierzom intymne spotkania. W rzeczywistości są to starannie przygotowane pułapki, mające na celu eliminację ukraińskich żołnierzy.

Zamachy, bomby i śmiercionośne trucizny

Mechanizm działania jest prosty, ale śmiertelnie niebezpieczny. Po nawiązaniu kontaktu przez internet, rosyjskie służby organizują spotkanie w wybranym miejscu. Tam na żołnierzy czekają już nie romantyczne randki, a śmiercionośne pułapki - domowej roboty bomby lub zabójcy uzbrojeni w noże. W arsenale rosyjskich agentów są też trucizny.

Jak informuje SBU, w marcu 2025 roku w obwodzie charkowskim zatrzymano agentkę FSB, która pod pozorem pomocy przekazała Siłom Zbrojnym Ukrainy lekarstwa i żywność skażone trucizną. W innym przypadku rosyjski agent próbował otruć żołnierza, wysyłając mu butelkę napoju ze śmiertelną ilością rozpuszczonego metadonu. Dzięki czujności służb, przesyłka została przechwycona.

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Ataki z użyciem przemocy i zatrzymania sprawców

Nie wszystkie zamachy kończą się na próbie otrucia. W styczniu 2026 roku w Zaporożu doszło do brutalnego ataku – żołnierz został zwabiony na spotkanie przez fałszywy profil kobiety, a na miejscu zaatakował go zamaskowany zabójca, zadając mu kilka ciosów nożem. Służby zdołały zatrzymać napastnika i zidentyfikować kobietę, która współpracowała z FSB.

Wszystkie te przypadki są obecnie badane przez ukraińskie organy ścigania na podstawie zarzutów zdrady stanu, umyślnego zabójstwa oraz aktów terrorystycznych. Sprawcom grozi dożywotnie więzienie i konfiskata mienia.

SBU apeluje o czujność

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy apeluje do wszystkich obywateli, a szczególnie do żołnierzy, o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach internetowych. Każda podejrzana oferta, nieznane osoby czy nietypowe przesyłki powinny być natychmiast zgłaszane do SBU. To nie tylko kwestia bezpieczeństwa osobistego, ale i obrony całego kraju przed nowymi metodami wroga.