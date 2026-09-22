Minister przeprasza kobiety. Kontrowersyjne słowa wywołały burzę

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Tajani mówił, że atrakcyjne kobiety chętniej zdradzają, a te mniej atrakcyjne są „stabilne” i są dobrymi żonami oraz matkami. Jego słowa były szeroko komentowane.

Antonio Tajani przeprasza

Przepraszam, jeśli niektóre osoby poczuły się urażone tym, co powiedziałem, ale nigdy nie miałem zamiaru obrażać kobiet. Nigdy tego nie robiłem; ani w życiu prywatnym, ani w życiu publicznym - oświadczył przebywający w Nowym Jorku Antonio Tajani, cytowany przez Ansę.

Właśnie w obronie praw kobiet mianowałem ambasadorkami w Iranie i Afganistanie dwie kobiety; po to, aby wysłać bardzo jasny sygnał, że na całym świecie nie można deptać praw kobiet. To jeden przykład, a mógłbym podać ich jeszcze sto - podkreślił szef dyplomacji.

Tajani z kontrowersyjnymi radami dla syna

W sobotę wicepremier Tajani podczas spotkania z sympatykami partii Forza Italia, której jest liderem, powiedział, co radzi swojemu synowi, gdy pyta go, jaką poślubić kobietę.

Pięknie jest poślubić atrakcyjną dziewczynę. Ale jaki ona ma charakter? Czy miała wielu narzeczonych, rzuciła jakiegoś, przyprawiła komuś rogi? - mówił.

I jest druga dziewczyna, może mniej atrakcyjna, ale bardziej godna zaufania, poważniejsza. Taka będzie dobrą matką, zachowa wierność miłości, którą potwierdziła, zawierając małżeństwo. A zatem ja mojemu synowi mówię: wybierz tę drugą - dodał minister.

Bo ta, która wydaje ci się atrakcyjna, potem cię zdradzi, cóż, to niedobrze. Ta, która jest miła, ale mniej rzuca się w oczy, jest bardziej stabilna, gwarantuje stabilność domu, stabilność rodziny. Ja wybieram tę miłą, poważną, wiarygodną, która zajmuje się rodziną - stwierdził.

Mówił również, że „poważniejsza dziewczyna nosi dłuższe spódnice niż ta pierwsza”.

Wypowiedź tę skrytykowały działaczki partii centrolewicowej opozycji, uznając ją za przykład mentalności patriarchatu. Negatywnie oceniły ją też największe włoskie gazety.