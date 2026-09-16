Mimo ostrzeżeń nie wyprowadzili się. Runął blok w Strefie Gazy, wielu zabitych

Dotychczas spod gruzów budynku wydobyto ciała 20 osób, w tym pięciorga dzieci – podają lokalne ekipy ratunkowe.
Dom był atakowany przez Izrael w 2004 oraz 2025 r. Mieszkańców ostrzegano, by nie wracali do swoich mieszkań, ale mimo to wielu to uczyniło - podała AFP.
W trwającej od prawie trzech lat wojnie Izraela z Hamasem zginęło ponad 73 tys. Palestyńczyków, a 174 tys. zostało rannych. Poległo też 472 żołnierzy izraelskich.
7 października 2023 r. Hamas przeprowadził ze Strefy Gazy skoordynowany atak na południowy Izrael. Był to największy atak terrorystyczny w historii kraju. Zginęło ok. 1200 osób, a 251 porwano.