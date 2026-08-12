Miliony ludzi oglądały tam całkowite zaćmienie Słońca

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To niesamowity wieczór w Polsce i na świecie. Ludzie zgromadzili się, by oglądać pierwsze od lat takie zaćmienie Słońca. Na dużym obszarze Hiszpanii podziwiać można było całkowite zaćmienie.

Zaćmienie Słońca stało się widoczne w Hiszpanii jako zaćmienie częściowe krótko po godz. 19.30 czasu obowiązującego na Półwyspie Iberyjskim, począwszy od północnej Galicji. W ciągu około dwóch godzin cień Księżyca przemieszczał się przez znaczną część kraju z zachodu na wschód.

Na ok. 40 proc. obszaru doszło do całkowitego zaćmienia, kiedy Księżyc całkowicie zasłonił tarczę Słońca. Około półtorej minuty trwało całkowite zaćmienie Słońca w okolicach Saragossy. Obserwował je wysłannik RMF FM Grzegorz Jasiński.

Zaćmienie Słońca: Takiego wieczoru nie było od lat Dziś nad Europą będzie można zobaczyć pierwsze od 1999 roku całkowite zaćmienie Słońca. Najlepiej będzie widoczne na Islandii i północy Hiszpanii. W Polsce wystąpi częściowe zaćmienie naszej dziennej gwiazdy.

Zjawisko oglądały miliony Hiszpanów i turystów zagranicznych. Zdaniem dziennikarzy agencji AFP obserwujący podziwiali zjawisko z dużym entuzjazmem.

Na przykład w prowincji Burgos zaćmienie powitane zostało oklaskami i okrzykami. Część obserwatorów czekała przez całe popołudnie w upale, chroniąc się pod nielicznymi parasolami, inni zaś rozstawili teleskopy. Na miejscu umieszczono informacje w wielu językach: po francusku, koreańsku, polsku, niemiecku, angielsku i hiszpańsku, aby ułatwić orientację zgromadzonym.

Zaćmienie Słońca widziane w Portugalii, fot. PEDRO SARMENTO COSTA / PAP/EPA

Kilkaset osób zgromadziło się także na słynnym wzgórzu Montjuïc w Barcelonie w Katalonii. Tu zaćmienie nie było całkowite, choć Księżyc zasłonił o 20.29 ponad 99 proc. tarczy Słońca, co spowodowało niemal całkowitą ciemność.

Zaćmienie Słońca było transmitowane przez NASA i Europejską Agencję Kosmiczną.

Hiszpański rząd jako „oficjalne” obserwatorium zjawiska wybrał Yebę w prowincji Guadalajara w środkowej Hiszpanii ok. 80 km od Madrytu. Obecny tam minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska powiedział, że na razie obyło się bez większych incydentów. Przypomniał, że w związku z tym zjawiskiem, które spowodowało zwiększony ruch w okresie wysokiego i ekstremalnego zagrożenia pożarami, zmobilizowano blisko 25 tys. funkcjonariuszy, w tym 2,5 tys. policjantów drogówki. Władze autonomiczne przygotowały ok. 400 punktów obserwacyjnych. W wielu wspólnotach ze względu na ryzyko pożarów zakazano wstępu do parków narodowych.

Powracający z punktów obserwacyjnych będą mierzyć się z licznymi korkami. Przed zaćmieniem w wielu miejscach liczone były w kilometrach.

Zaćmienie Słońca w Hiszpanii, fot. Grzegorz Jasiński / RMF FM