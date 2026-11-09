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Miliony ludzi na papieskiej mszy w Buenos Aires

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 listopada (16:52)

Nieprzebrane tłumy zebrały się w poniedziałek w Buenos Aires na mszy świętej celebrowanej przez Leona XIV. Według lokalnych władz było to nawet 2 mln ludzi. „Nie ulegajcie głosom, które powtarzają, że rodzina chrześcijańska jest już przeżytkiem” - mówił papież.

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Miliony ludzi na papieskiej mszy w Buenos Aires
Papież w Buenos Aires, fot. SEBASTIAN RODRIGUEZ MORA /PAP/EPA

To pierwsza wizyta głowy Kościoła w Argentynie od 1987 r. W Światowych Dniach Młodzieży ze św. Janem Pawłem II, które odbyły się wtedy w Buenos Aires, również wzięło udział 2 mln osób.

Na mszę Leona XIV przybyli także przedstawiciele argentyńskiej Polonii. 

W homilii papież, entuzjastycznie powitany na mszy przy Pomniku Hiszpanów, mówił jej uczestnikom, że dostrzega na ich twarzach entuzjazm wiary.

Zwrócił uwagę na trudności, z jakimi zmagają się rodziny: „brak stabilizacji, problemy społeczne, niepewność zatrudnienia, przemoc domowa, bolesne rozstania, uzależnienia, które niszczą przyszłość młodych ludzi i osłabiają więzi rodzinne”.

W Chrystusie, który jest skałą, nasze rodziny i całe społeczeństwo znajdują fundament, na którym wspiera się dom i który chroni go przed uderzającymi weń nawałnicami - powiedział Leon XIV.

Podkreślił, że dzięki Chrystusowi „każda rodzina może stać się ziarnem prawdziwej odnowy tego kraju”.

Jak przypomniał papież, w dziejach, kulturze i życiu społecznym Argentyny rodzina była źródłem, z którego czerpano podstawowe wartości narodu.

Na waszej ziemi, będącej miejscem spotkania różnych kultur i grup etnicznych, rodzina stanowiła środowisko przekazywania wiary, cnót ludzkich, kultury pracy, szacunku dla starszych, troski o ochronę życia oraz wierności danemu słowu - dodał.

Nie ulegajcie głosom, które powtarzają, że rodzina chrześcijańska jest już przeżytkiem. Przeciwnie, dziś bardziej niż kiedykolwiek pozostaje ona filarem pośród tak wielu niepewności naszej epoki - apelował.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: papież Leon XIV Argentyna

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