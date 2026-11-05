Miliony klientów bez dostępu do kont. Prezydent Paragwaju rezygnuje

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Kryzys wokół Ueno Bank, którego klienci stracili dostęp do kont, przerodził się w poważny kryzys polityczny w Paragwaju. Prezydent Santiago Peña podał się do dymisji. Decyzję głowy państwa musi jeszcze zatwierdzić Senat. „Kieruję się stabilnością naszego kraju, pokojem społecznym i potrzebą ochrony demokratycznych instytucji” – powiedział Peña w opublikowanym w czwartek nagraniu.

W kraju liczącym około 6,5 mln mieszkańców problemy dotknęły blisko 3 mln klientów Ueno Bank. Instytucja została objęta zarządem komisarycznym, a bank centralny rozpoczął procedurę likwidacji.

Paragwajski bank centralny interweniował po wykryciu poważnych problemów z wypłacalnością Ueno Bank. Współczynnik wypłacalności instytucji spadł poniżej 50 proc.

Od wtorku klienci nie mogą korzystać z aplikacji, kart ani innych usług banku. Przed oddziałami w Asunción i innych miastach pojawili się protestujący, obawiający się o zgromadzone oszczędności.

Ueno zarządzał około 850 mln dolarów środków publicznych, w tym pieniędzmi Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przeznaczonymi na emerytury i opiekę zdrowotną.

Kryzys uderzył także w handel. Stowarzyszenie importerów i handlowców ostrzegło, że sprzedaż w dużych sieciach handlowych mogła spaść o 35 proc. z powodu ograniczonego dostępu klientów do pieniędzy.

Zatrzymano ośmiu wysokich rangą menedżerów Ueno Bank, w tym dyrektora generalnego Miguela Vázqueza. Śledczy badają okoliczności załamania finansowego instytucji.

Policja prewencyjna pilnuje porządku przed siedzibą Kongresu Narodowego w Asunción, gdzie w czwartek rano odbywa się nadzwyczajne posiedzenie w sprawie możliwego impeachmentu prezydenta Santiago Peñi (fot. DANIEL DUARTE) / AFP/East News

Prezydent uwikłany w podejrzane operacje?

Prezydent Peña, ekonomista wybrany na urząd w 2023 roku, znalazł się pod silną presją polityczną z powodu dawnych związków biznesowych z grupą kontrolującą Ueno. Peña był akcjonariuszem Grupo Vázquez – właściciela banku do marca 2025 roku.

Parlamentarzyści zarzucali mu konflikt interesów, niewłaściwe wykorzystanie funduszy emerytalnych i ukrywanie informacji dotyczących problemów banku. Peña wielokrotnie odrzucał te oskarżenia. Przekonywał, że sprawa zaczęła się jako problem techniczno-regulacyjny, a ewentualne naruszenia powinny zostać wyjaśnione przez sądy.

Analitycy JPMorgan ocenili w nocie dla klientów, że sprawa Ueno „szybko nabrała wymiaru politycznego”. Ich zdaniem ryzyko dla całego systemu finansowego będzie zależało od szybkości i przejrzystości działań władz.

Kryzys może także zaszkodzić reputacji Paragwaju jako stabilnego miejsca dla zagranicznych inwestycji, szczególnie kapitału napływającego z sąsiedniej Brazylii.