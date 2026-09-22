Miliony euro ukryte w ścianach i pod podłogą. Funkcjonariusze wynosili je wiadrami

RMF24

Niezwykłego odkrycia dokonali karabinierzy w mieszkaniu koło Neapolu na południu Włoch. Pod podłogą i w ścianach znaleźli 3,2 mln euro w gotówce.

Włoskie media podkreślają, że było to jedno z najbardziej spektakularnych odkryć mafijnego majątku. Mieszkanie okazało się skarbcem jednego z klanów kamorry. Majątku pochodzącego głównie z handlu narkotykami strzegła kobieta.

Agencja informacyjna Agi podała, że karabinierzy przeprowadzili operację wymierzoną w gang mafii Angelino. Kontroluje on obszar między miejscowościami Caivano i Casoria w prowincji Neapol.

W czasie przeszukania jednego z mieszkań karabinierzy natknęli się na banknoty, ułożone w stosach pod podłogą, a także ukryte w ścianach, które trzeba było rozkuwać.

Po rozbiciu muru znaleźli w skrytkach następnych kilkadziesiąt plików pieniędzy. Było ich tak dużo, że funkcjonariusze wrzucali je do wiader.

Gotówka należała do klanu, którego 34 członków zostało objętych śledztwem w sprawie handlu narkotykami, nielegalnego posiadania broni i wymuszeń.