Miliony euro na ratunek. Trwa zbiórka na naprawę osłony reaktora w Czarnobylu

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Międzynarodowa społeczność mobilizuje siły, by zabezpieczyć uszkodzony reaktor w Czarnobylu. Po rosyjskim ataku dronowym z 2025 roku, który osłonę chroniącą miejsce największej katastrofy nuklearnej w historii, darczyńcy zadeklarowali już 278 milionów euro na naprawę konstrukcji. To ponad połowa potrzebnej sumy.

W poniedziałek w Paryżu odbyła się konferencja poświęcona naprawie uszkodzonej osłony reaktora w Czarnobylu. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli rządów, organizacji międzynarodowych oraz instytucji finansowych, którzy wspólnie szukali rozwiązań dla jednego z najpoważniejszych wyzwań bezpieczeństwa nuklearnego. Przypomnijmy, że w 2025 roku rosyjski atak dronowy poważnie naruszył Nową Powłokę Bezpieczeństwa – olbrzymią stalową konstrukcję, która od lat osłania pozostałości czwartego reaktora elektrowni w Czarnobylu.

278 milionów euro już zadeklarowane

Jak poinformował Benjamin Haddad, minister delegowany ds. Europy w MSZ Francji, suma potwierdzonych zobowiązań finansowych na naprawę osłony reaktora wynosi obecnie 278 milionów euro. To już ponad połowa z szacowanych 500 milionów euro, które są niezbędne, by przywrócić pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo konstrukcji. Minister podkreślił, że kwota ta może jeszcze wzrosnąć, ponieważ wciąż napływają nowe deklaracje wsparcia.

Podczas konferencji minister gospodarki Francji Roland Lescure zaznaczył, że darczyńcy mają czas do wiosny 2027 roku, by zebrać całą wymaganą sumę. Trzeba kontynuować tę pracę i powiększyć grono darczyńców – apelował Lescure. Francja już zadeklarowała przekazanie 40 milionów euro na ten cel, dając przykład innym krajom i organizacjom.

Kluczowa rola międzynarodowej współpracy

Konferencja w Paryżu miała na celu nie tylko zebranie środków, ale także przedstawienie najnowszych ocen technicznych dotyczących naprawy osłony oraz wypracowanie strategii działania na najbliższe miesiące. Współorganizatorami wydarzenia byli rząd Ukrainy oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), który od początku apeluje o szerokie wsparcie międzynarodowe dla odbudowy Nowej Powłoki Bezpieczeństwa.

Nowa Powłoka Bezpieczeństwa to imponująca konstrukcja, która od 2016 roku chroni świat przed skutkami katastrofy z 1986 roku. Jej głównym zadaniem jest ograniczenie ryzyka uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska oraz umożliwienie bezpiecznego prowadzenia prac przy reaktorze. Atak z 2025 roku poważnie naruszył integralność tej osłony, stwarzając zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całej Europy.