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Miliony Amerykanów zagrożonych powodzią. Jest reakcja władz Nowego Jorku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 września (06:24)

39 milionów Amerykanów zagrożonych powodzią. Meteorolodzy ostrzegają przed frontem burzowym, który uformował się od Waszyngtonu po New Haven w stanie Connecticut. Władze Nowego Jorku udostępniły 51 punktów schronienia - szczególnie dla mieszkańców lokali w piwnicach.

Miliony Amerykanów zagrożonych powodzią. Jest reakcja władz Nowego Jorku
Ulice Nowego Jorku - zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Krajowa Służba Pogodowa (NWS) skierowała ostrzeżenia dla części stanów Maryland, Pensylwania, Delaware, New Jersey i stołecznego Dystryktu Columbia.

Apel do mieszkańców Nowego Jorku

Według NBC News Biuro Zarządzania Kryzysowego Nowego Jorku prognozuje 13–18 cm deszczu w hrabstwach Nassau i Suffolk oraz na południu Connecticut, a także możliwe ulewy we wschodnich dzielnicach miasta. Niewielka zmiana położenia strefy opadów może zwiększyć ich sumę do 15–17 cm i podnieść ryzyko powodzi błyskawicznych we wschodnim Brooklynie i Queensie.

Apelujemy do nowojorczyków mieszkających w piwnicach i lokalach poniżej poziomu gruntu, aby jeszcze tej nocy przenieśli się w wyżej położone miejsca – przekazano w komunikacie. Meteorolodzy wyjaśniają, że burze powstają wskutek napływu chłodnego powietrza w wyższych warstwach atmosfery i jego zderzenia z cieplejszym powietrzem, co przy dużej wilgotności sprzyja ekstremalnym opadom.

Prognoza ekspertów

W nadchodzącym tygodniu gwałtowne zjawiska mogą objąć dziesiątki stanów – od rejonu Four Corners, gdzie zbiegają się granice czterech stanów USA: Arizony, Kolorado, Nowego Meksyku i Utah. po obszary nad Wielkimi Jeziorami. Możliwe są ulewy, silny wiatr, grad i pojedyncze tornada. Eksperci serwisu pogodowego AccuWeather przewidują, że najsilniejsze burze wystąpią na początku tygodnia w środkowej części kraju. Układ burzowy wkraczający w rejon stanów centralnych przyniesie szereg zagrożeń: od intensywnych ulew i gradu po niszczycielskie porywy wiatru i tornada – prognozowała meteorolog Alyssa Glenny. 

Główna strefa ryzyka ma objąć obszar od północno zachodniego Kansas po południe Minnesoty i zachodnią część Wisconsin. Po osłabieniu nocnych zjawisk rozległy pas od okolic Wichita po Detroit będzie narażony na kolejne fale intensywnych opadów do połowy tygodnia. Główne zagrożenie mają stanowić długotrwałe ulewy.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA Nowy Jork
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