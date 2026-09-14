Miliony Amerykanów zagrożonych powodzią. Jest reakcja władz Nowego Jorku

RMF24

39 milionów Amerykanów zagrożonych powodzią. Meteorolodzy ostrzegają przed frontem burzowym, który uformował się od Waszyngtonu po New Haven w stanie Connecticut. Władze Nowego Jorku udostępniły 51 punktów schronienia - szczególnie dla mieszkańców lokali w piwnicach.

Krajowa Służba Pogodowa (NWS) skierowała ostrzeżenia dla części stanów Maryland, Pensylwania, Delaware, New Jersey i stołecznego Dystryktu Columbia.

Apel do mieszkańców Nowego Jorku

Według NBC News Biuro Zarządzania Kryzysowego Nowego Jorku prognozuje 13–18 cm deszczu w hrabstwach Nassau i Suffolk oraz na południu Connecticut, a także możliwe ulewy we wschodnich dzielnicach miasta. Niewielka zmiana położenia strefy opadów może zwiększyć ich sumę do 15–17 cm i podnieść ryzyko powodzi błyskawicznych we wschodnim Brooklynie i Queensie.



Apelujemy do nowojorczyków mieszkających w piwnicach i lokalach poniżej poziomu gruntu, aby jeszcze tej nocy przenieśli się w wyżej położone miejsca – przekazano w komunikacie. Meteorolodzy wyjaśniają, że burze powstają wskutek napływu chłodnego powietrza w wyższych warstwach atmosfery i jego zderzenia z cieplejszym powietrzem, co przy dużej wilgotności sprzyja ekstremalnym opadom.

Prognoza ekspertów

W nadchodzącym tygodniu gwałtowne zjawiska mogą objąć dziesiątki stanów – od rejonu Four Corners, gdzie zbiegają się granice czterech stanów USA: Arizony, Kolorado, Nowego Meksyku i Utah. po obszary nad Wielkimi Jeziorami. Możliwe są ulewy, silny wiatr, grad i pojedyncze tornada. Eksperci serwisu pogodowego AccuWeather przewidują, że najsilniejsze burze wystąpią na początku tygodnia w środkowej części kraju. Układ burzowy wkraczający w rejon stanów centralnych przyniesie szereg zagrożeń: od intensywnych ulew i gradu po niszczycielskie porywy wiatru i tornada – prognozowała meteorolog Alyssa Glenny.

Główna strefa ryzyka ma objąć obszar od północno zachodniego Kansas po południe Minnesoty i zachodnią część Wisconsin. Po osłabieniu nocnych zjawisk rozległy pas od okolic Wichita po Detroit będzie narażony na kolejne fale intensywnych opadów do połowy tygodnia. Główne zagrożenie mają stanowić długotrwałe ulewy.