Miliardy nie przyniosły zwycięstwa. Najwięksi darczyńcy wspierali republikanów

RMF24

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W wyborach połówkowych do Kongresu w Stanach Zjednoczonych, najwięksi indywidualni darczyńcy przekazali rekordowe kwoty na kampanie kandydatów Partii Republikańskiej. Jak wynika z danych Federalnej Komisji Wyborczej, aż ośmioro z dziesięciu największych donatorów wsparło właśnie tę partię. Mimo ogromnego wsparcia finansowego, republikanie ponieśli jednak jedną z najdotkliwszych porażek w ostatnich latach.

Elon Musk na czele listy darczyńców

Największym indywidualnym darczyńcą tegorocznych wyborów został Elon Musk, właściciel firm SpaceX, Tesla i X. Od początku cyklu wyborczego, czyli od 1 stycznia 2025 roku, Musk przekazał na rzecz kandydatów Partii Republikańskiej aż 446 milionów dolarów. To najwyższa kwota wśród wszystkich wspierających

Tuż za nim uplasowali się Richard i Elizabeth Uihlein, potentaci branży opakowań i magazynowania, którzy przeznaczyli na kampanie republikanów 150 milionów dolarów. Kolejne miejsce zajął Jeff Yass, współzałożyciel firmy tradingowej Susquehanna International Group, wraz z żoną Janine, przekazując 110 milionów dolarów.

Demokraci ze znacznie mniejszym wsparciem

Dopiero na czwartym miejscu listy największych darczyńców znalazł się George Soros, znany inwestor i filantrop, który wsparł Partię Demokratyczną kwotą 102 milionów dolarów.

Wśród pozostałych donatorów, którzy przekazali znaczne środki na kampanie, znaleźli się m.in. Ben Horowitz i Marc Andreessen z Andreessen Horowitz (92 mln dol.), Mike Bloomberg - założyciel agencji Bloomberg i były burmistrz Nowego Jorku (84 mln dol.), filantropka Miriam Adelson (68 mln dol.), bracia Cameron i Tyler Winklevoss z firmy venture capital Winklevoss Capital (56 mln dol.), Paul Singer, współzałożyciel funduszu inwestycyjnego Elliott Management (54 mln dol.) oraz Greg Brockman - współzałożyciel firmy OpenAI - z żoną Anną (50 mln dol.).

Poza Bloombergem, wszyscy pozostali wsparli kandydatów Partii Republikańskiej.

Republikanie tracą większość w Kongresie

Mimo rekordowego wsparcia finansowego, Partia Republikańska straciła większość w obu izbach Kongresu na rzecz demokratów. Dodatkowo, republikanie utracili pięć stanowisk gubernatorów stanowych.

Choć w niektórych stanach liczenie głosów wciąż trwa, przewaga demokratów jest już nie do odrobienia.