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Miliardy dla Kijowa. Von der Leyen ogłosiła decyzję po telefonie do Zełenskiego

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 września (21:56)

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała po rozmowie telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, że w piątek UE przekaże Ukrainie kolejne 3,3 mld euro na zakup pocisków i dronów. Zapowiedziała też dalsze wsparcie dla ukraińskiej obrony powietrznej.

Miliardy dla Kijowa. Von der Leyen ogłosiła decyzję po telefonie do Zełenskiego
15 lipca 2026 r. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen Orderem Europy podczas uroczystości z okazji Dnia Państwowości Ukraińskiej . Fot. Vladyslav Musiienko /PAP

Rosja nieustannie atakuje Kijów, próbując uniemożliwić mieszkańcom normalne życie. Jesteśmy po ich stronie. I po stronie wszystkich Ukraińców - oświadczyła von der Leyen.

Szefowa KE dodała, że w piątek UE przekaże Ukrainie kolejne 3,3 mld euro na zakup pocisków i dronów. Przypomniała, że w ubiegłym tygodniu Komisja zatwierdziła dodatkowe 6,1 mld euro na zakup uzbrojenia dla Ukrainy.

Pociski do Patriotów

Część tych środków będzie mogła zostać przeznaczona na zakup amerykańskich pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Jako że środki pochodzą z unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro na lata 2026–2027, Kijów powinien priorytetowo kupować uzbrojenie w UE. Ponieważ jednak potrzeby Ukrainy w zakresie obrony powietrznej i przeciwrakietowej są pilne, Komisja i państwa członkowskie zgodziły się na odstępstwa.

Von der Leyen zauważyła, że Ukraina potrzebuje dodatkowego wsparcia. Dlatego - jak przypomniała - zaproponowała przeznaczenie niewykorzystanych środków z programu SAFE do uruchomienia nowego programu wspólnych projektów obronnych UE i Ukrainy. Jednym z nich miałby być europejski system obrony powietrznej i przeciwrakietowej, rozwijany w wspólnie z Ukrainą w ramach programu Freyja.

Dzięki temu będziemy mogli połączyć doświadczenie bojowe i innowacje Ukrainy z technologią i potencjałem przemysłowym Europy – oceniła.

„Europa zwiększa swoje zaangażowanie”

Szefowa KE zauważyła też, że unijne wsparcie dla Ukrainy nie ogranicza się do obronności. Jak podała, w tym roku UE zmobilizowała już dla Ukrainy prawie 15 mld euro, a wkrótce mają zostać uruchomione kolejne środki.

Von der Leyen dodała, że rozmawiała też z Zełenskim o reformach, które Rada Najwyższa Ukrainy powinna przyjąć, by odblokować dalsze finansowanie i utrzymać kraj na drodze do członkostwa w UE.

Szefowa KE zapowiedziała też, że podczas przyszłotygodniowego Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku będzie apelować do partnerów Ukrainy o zwiększenie pomocy. Europa zwiększa swoje zaangażowanie. Inni też muszą zwiększyć swoje wsparcie - oświadczyła.

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ukraina Ursula von der Leyen
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