Miliardy dla Kijowa. Von der Leyen ogłosiła decyzję po telefonie do Zełenskiego

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Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała po rozmowie telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, że w piątek UE przekaże Ukrainie kolejne 3,3 mld euro na zakup pocisków i dronów. Zapowiedziała też dalsze wsparcie dla ukraińskiej obrony powietrznej.

Rosja nieustannie atakuje Kijów, próbując uniemożliwić mieszkańcom normalne życie. Jesteśmy po ich stronie. I po stronie wszystkich Ukraińców - oświadczyła von der Leyen.

Szefowa KE dodała, że w piątek UE przekaże Ukrainie kolejne 3,3 mld euro na zakup pocisków i dronów. Przypomniała, że w ubiegłym tygodniu Komisja zatwierdziła dodatkowe 6,1 mld euro na zakup uzbrojenia dla Ukrainy.

Pociski do Patriotów

Część tych środków będzie mogła zostać przeznaczona na zakup amerykańskich pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Jako że środki pochodzą z unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro na lata 2026–2027, Kijów powinien priorytetowo kupować uzbrojenie w UE. Ponieważ jednak potrzeby Ukrainy w zakresie obrony powietrznej i przeciwrakietowej są pilne, Komisja i państwa członkowskie zgodziły się na odstępstwa.

Von der Leyen zauważyła, że Ukraina potrzebuje dodatkowego wsparcia. Dlatego - jak przypomniała - zaproponowała przeznaczenie niewykorzystanych środków z programu SAFE do uruchomienia nowego programu wspólnych projektów obronnych UE i Ukrainy. Jednym z nich miałby być europejski system obrony powietrznej i przeciwrakietowej, rozwijany w wspólnie z Ukrainą w ramach programu Freyja.

Dzięki temu będziemy mogli połączyć doświadczenie bojowe i innowacje Ukrainy z technologią i potencjałem przemysłowym Europy – oceniła.

Niewykorzystane miliardy euro z SAFE dla Ukrainy? Jest reakcja MON Ministerstwo Obrony Narodowej reaguje na budzącą kontrowersje zapowiedź szefowej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen poinformowała, że niewykorzystane miliardy euro z programu SAFE mogą wesprzeć ukraiński system obronny. „Polska chce wspierać…

„Europa zwiększa swoje zaangażowanie”

Szefowa KE zauważyła też, że unijne wsparcie dla Ukrainy nie ogranicza się do obronności. Jak podała, w tym roku UE zmobilizowała już dla Ukrainy prawie 15 mld euro, a wkrótce mają zostać uruchomione kolejne środki.

Von der Leyen dodała, że rozmawiała też z Zełenskim o reformach, które Rada Najwyższa Ukrainy powinna przyjąć, by odblokować dalsze finansowanie i utrzymać kraj na drodze do członkostwa w UE.

Szefowa KE zapowiedziała też, że podczas przyszłotygodniowego Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku będzie apelować do partnerów Ukrainy o zwiększenie pomocy. Europa zwiększa swoje zaangażowanie. Inni też muszą zwiększyć swoje wsparcie - oświadczyła.