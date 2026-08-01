Migranci wdarli się do Ceuty. Ostry komentarz Trumpa

RMF24

Prezydent USA Donald Trump skomentował kryzys migracyjny w Ceucie. Do tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej wdarły się tysiące migrantów z Maroka. „To samo spotka nas, jeśli republikanie nie wygrają wyborów” - stwierdził amerykański przywódca, cytowany przez Fox News.

Szef hiszpańskiego MSZ uspokaja

W piątek hiszpańskie władze poinformowały, że ponad 48 tys. z około 50 tys. migrantów, którzy w sposób niekontrolowany przedostali się do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, wróciło już do Maroka.

Praktycznie wszyscy, którzy przedostali się do Ceuty, wrócili już do Maroka. Nie ma możliwości przedostania się z Ceuty i Melilli na Półwysep (Iberyjski) bez okazania dokumentów tożsamości podczas kontroli policyjnej. Integralność strefy Schengen jest w pełni zagwarantowana - zapewnił szef resortu spraw zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares.



Zdecydowany ruch Meloni

Po wydarzeniach w Ceucie pojawiły się pytania o przyszłość strefy Schengen. Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w piątek, że jej rząd czasowo zawiesza umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, by chronić bezpieczeństwo narodowe.

Rząd podjął decyzję o czasowym zawieszeniu obowiązującego w ramach strefy Schengen swobodnego ruchu w połączeniach morskich i lotniczych z Hiszpanią oraz o przywróceniu kontroli granicznych. Jest to nadzwyczajny środek, przyjęty w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i zapobieżenia możliwym konsekwencjom dla naszego kraju. Obrona granic oznacza obronę bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałanie nielegalnej imigracji oraz uderzenie w siatki przestępcze zajmujące się handlem ludźmi - wyjaśniła szefowa włoskiego rządu.

Meloni dodała, że restrykcje będą utrzymane tylko do momentu, gdy będzie to niezbędne. Podkreśliła, że chce ograniczyć ich wpływ na turystykę.

Premier Słowacji Robert Fico zaoferował Hiszpanii wsparcie w postaci sił policyjnych i sprzętu do ochrony granic.

Tak jak byliśmy gotowi pomóc Francji w walce z pożarami, tak również w przypadku kryzysu migracyjnego Republika Słowacka powinna trzymać się sprawdzonej strategii ochrony zewnętrznych granic strefy Schengen za wszelką cenę i pomóc każdemu krajowi - napisał w mediach społecznościowych.

Fico podkreślił, że wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen nie jest rozwiązaniem.

Marokańskie służby przy granicy z Ceutą (fot. JALAL MORCHIDI) / PAP/EPA

„To samo spotka nas”. Trump ostrzega Amerykanów

Dramatycznie wyglądające nagrania z Ceuty błyskawicznie obiegły światowe media. Odniósł się do nich na posiedzeniu swojego gabinetu także amerykański prezydent Donald Trump.

Prezydent USA Donald Trump (JIM LO SCALZO / POOL)

Obserwowałem katastrofę, która miała tam miejsce. Wygląda to jak inwazja na kraj przez tysiące ludzi. To samo spotka nas, jeśli republikanie nie wygrają wyborów - stwierdził przywódca USA, cytowany przez Fox News.

Zdaniem Trumpa gdyby do władzy doszli demokraci, sytuacja związana z niekontrolowanym napływem migrantów do USA byłaby naprawdę dramatyczna.

Jeśli nie będziemy sprawować władzy, nasz kraj zostanie zaatakowany na skalę, przy której to, co stało się w Hiszpanii, będzie wyglądało na drobnostkę - ostrzegł dobitnie.

Trump przedstawił też swoją diagnozę dotyczącą przyczyn kryzysu w Ceucie. To słabe przepisy, złe zarządzanie, ale przede wszystkim bardzo liberalne prawo - wyliczał.

Komentując wydarzenia w hiszpańskiej esklawie Trump skorzystał z okazji, by skrytykować politykę swojego poprzednika.