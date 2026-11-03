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Miesiąc mieszkał na lotnisku w Neapolu. Nie wie, kim jest, pamięta tylko swoje imię

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 3 listopada (12:20)

Nie ma dokumentów, pieniędzy ani żadnych wspomnień. Pamięta tylko, że ma na imię Daniel i pochodzi ze Szwecji. Od miesiąca jego domem było lotnisko w Neapolu, gdzie koczował między terminalami, szukając pomocy u poruszonych jego losem pracowników. Ta historia brzmi jak scenariusz do filmu „Terminal”, ale wydarzyła się naprawdę, a włoskie i szwedzkie służby próbują teraz rozwikłać zagadkę tożsamości tajemniczego 30-latka.

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Miesiąc mieszkał na lotnisku w Neapolu. Nie wie, kim jest, pamięta tylko swoje imię
Lotnisko w Neapolu na zdjęciu ilustracyjnym /Shutterstock
  • Około 30-letni mężczyzna ze Szwecji od miesiąca przebywał na lotnisku w Neapolu bez dokumentów i pieniędzy.
  • Twierdzi, że został napadnięty w Rzymie i doznał amnezji.
  • Pracownicy lotniska zaopiekowali się nim, zapewniając jedzenie i ubrania.
  • Sprawą zajmują się włoskie służby, a szwedzkie MSZ i ambasada w Rzymie nie udzielają szczegółowych informacji.
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Historia Daniela rozpoczęła się kilka tygodni temu, kiedy pojawił się na lotnisku w Neapolu. Od tego czasu poruszał się pomiędzy terminalami, szukając schronienia na noc i wsparcia wśród pracowników lotniska. Według włoskich mediów nie posiada żadnych dokumentów ani pieniędzy. 

Tajemnicza amnezja 30-latka. Co naprawdę wydarzyło się w stolicy Włoch?

Mężczyzna, w wieku około 25-30 lat, twierdzi, że został napadnięty w Rzymie, co miało skutkować utratą rzeczy osobistych oraz amnezją. Jak relacjonuje, nie potrafi sobie przypomnieć szczegółów ze swojego życia poza tym, że jest Szwedem i nazywa się Daniel.

Zdjęcia mężczyzny szybko obiegły włoskie media i media społecznościowe. Wiele osób porównuje jego sytuację do historii z filmu „Terminal” z Tomem Hanksem, gdzie główny bohater utknął na lotnisku na długie miesiące.

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Daniel wzbudził sympatię pracowników lotniska. „Praktycznie zaadoptowali go”, jak pisze włoski portal Il Fatto Quotidiano. Otrzymywał jedzenie, czyste ubrania, jednak na noc musiał opuszczać teren lotniska.

Nadszedł 1 listopada i wszystko się skomplikowało. Daniel musiał odejść

Sytuacja młodego Szweda zmieniła się wraz z zamknięciem lotniska 1 listopada z powodu remontu. Wtedy to lokalne władze oraz służby społeczne zdecydowały się udzielić Danielowi pomocy. 

Chiara Marciani, radna odpowiedzialna za politykę społeczną w Neapolu, poinformowała, że obecnie Daniel przebywa w ośrodku należącym do lokalnej opieki społecznej. Będzie miał dach nad głową, dopóki nie będzie wiadomo, co dalej z jego przyszłością – zapewniła w rozmowie z włoską telewizją RAI.

Konsul honorowy Pierluigi Petrone zaapelował do wszystkich, którzy mogą rozpoznać mężczyznę, aby zgłosili się do odpowiednich służb. Nie wiemy, jak tu trafił ani dlaczego ciągle tu przebywa – mówił. 

Petrone powiedział włoskiemu portalowi Open, że spotkał się z mężczyzną i zamienił z nim kilka słów po angielsku. Po prostu powiedział, że jest Szwedem i nie może sobie nic przypomnieć na temat swojej tożsamości – mówi – Nie wiemy, jak tu trafił ani dlaczego ciągle tu przebywa.

Szwedzkie służby dyplomatyczne milczą, zasłaniając się tajemnicą

Sprawą zainteresowało się szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz ambasada Szwecji w Rzymie. „MSZ i ambasada w Rzymie są świadome informacji o tym, że na lotnisku w Neapolu od pewnego czasu znajduje się obywatel Szwecji” – przekazało szwedzkie MSZ w oficjalnym komunikacie dla gazety „Aftonbladet”. Ze względu na tajemnicę konsularną nie przekazano jednak więcej szczegółów.


Źródło: RMF24
Tagi: lotnisko Neapol

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