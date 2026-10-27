Mieli wspierać irański wywiad. Zarzuty po incydencie przy bazie amerykańskich bombowców

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Dwóch mężczyzn usłyszało dziś zarzuty na podstawie brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Prokuratura twierdzi, że jeden z nich miał próbować wspierać działalność irańskiego wywiadu na terenie Wielkiej Brytanii. Sprawa dotyczy zdarzeń sprzed miesiąca w bazie RAF Fairford w południowo-zachodniej Anglii. Z obiektu korzystały amerykańskie bombowce uczestniczące w atakach na Iran.

Amerykańskie maszyny wycofano później ze względów bezpieczeństwa, krótko po zatrzymaniu pięciu Brytyjczyków w pobliżu bazy, nad ranem 27 września.

Jak pisze Reuters, 24-letni Mohmed A., obywatel Wielkiej Brytanii, został oskarżony o działania, które między 31 sierpnia a 28 września mogły w istotny sposób pomóc zagranicznej służbie wywiadowczej. Policja wskazała, że chodzi prawdopodobnie o Iran.

Brytyjski premier Andy Burnham oświadczył wcześniej, że działania wokół RAF Fairford najpewniej były koordynowane z Iranu. Ambasador Iranu w Wielkiej Brytanii zaprzeczył tym zarzutom.

Drugi z oskarżonych, 24-letni Nouman E., mający obywatelstwo brytyjskie i irańskie, został zatrzymany przed bazą 27 września. Zarzucono mu wtargnięcie 22 sierpnia do obiektu objętego zakazem wstępu w celu szkodliwym dla interesów Wielkiej Brytanii.

Policja mówi o zagrożeniu ze strony Iranu

Obaj mężczyźni mają jeszcze dziś stanąć przed sądem w Londynie.

Szef brytyjskiej policji ds. zwalczania terroryzmu, zastępca komisarza Laurence Taylor, przekazał w oświadczeniu: W ostatnich miesiącach odnotowaliśmy szereg incydentów, które – jak sądzimy – były inspirowane przez państwo irańskie. Jak powiedział niedawno dyrektor generalny MI5, wspólnie działamy, by interweniować, identyfikować to zagrożenie i na nie reagować

Policja poinformowała ponadto, że sześć innych osób - w tym czterech brytyjskich obywateli zatrzymanych przed RAF Fairford - po wpłaceniu kaucji pozostaje na wolności.