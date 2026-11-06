„Mieli iść na spotkanie z Jezusem”. Pastor skazał 190 dzieci na śmierć głodową

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Sąd w Mombasie w Kenii skazał w piątek pastora Paula Mackenziego, przywódcę apokaliptycznej sekty, na 200 lat więzienia. Uznano go za winnego śmierci 191 osób, głównie dzieci. Mackenzie nakazywał członkom swojej sekty zagłodzić swoje dzieci na śmierć, aby mogły „spotkać Jezusa”.

Sąd skazał Mackenziego (z prawej) na 200 lat więzienia. Fot. SIMON MAINA

Sąd skazał Mackenziego (z prawej) na 200 lat więzienia. Fot. SIMON MAINA / AFP/East News

Wyrok dotyczy śmierci 191 osób. 190 z nich to dzieci.

Sędzia Diana Mochache stwierdziła, że ​​Mackenzie ponosi „główną winę” za wydanie swoim zwolennikom rozkazu, aby pościli aż do śmierci, co stanowiło jeden z najtragiczniejszych epizodów w historii działalności różnych sekt na świecie.

Wyrok jest stosowny i sprawiedliwy, wysyła jasny sygnał, że tego typu okrucieństwa zasługują na najwyższą karę przewidzianą przez prawo – dodał sędzia.

Formalnie sąd skazał Mackenziego na 100 lat więzienia za zabójstwo i kolejne 100 lat za przestępstwa związane z głodzeniem. Prokuratorzy domagali się kary śmierci, argumentując, że skala i okoliczności zabójstw uzasadniają wymierzenie najsurowszej kary.

Mackenziego sądzono wraz z 28 wspólnikami, w tym strażnikami, którzy egzekwowali jego nakaz postu, oraz grabarzami, którzy pomagali ukrywać ciała ofiar w masowych grobach. Otrzymali oni wyroki więzienia sięgające nawet 160 lat.

Tajemnica lasu Shakahola

Samozwańczy pastor został aresztowany w 2023 roku. Policja otrzymała sygnał od krewnego należącej do sekty rodziny, który zgłosił policji, że jego brat wraz z żoną – na polecenie Mackenziego – zagłodzili swoje dzieci na śmierć w lesie Shakahola, w rejonie siedziby sekty w południowo-wschodniej Kenii.

W kwietniu 2023 roku policja zaczęła przeczesywać las, odkrywając groby. Łącznie w lesie Shakahola odnaleziono ponad 400 ciał. Wiele z nich było w stanie zaawansowanego rozkładu; zidentyfikowano zaledwie 26 osób.

W każdym odnalezionym grobie znajdowały się co najmniej trzy ciała – powiedział BBC jeden z pracowników zajmujących się ekshumacją.

Wśród szczątków były nawet kilkutygodniowe dzieci. Raz natrafiliśmy na 12 dziecięcych ciał ułożonych w rzędzie w jednym grobie. Ciała leżały jedno na drugim, niczym ubrania - dodał pracownik.

Masowe groby w lesie Shakahola. Fot. YASUYOSHI CHIBA / AFP/East News

Inni pracownicy opisali, że niektóre dzieci miały „związane ręce i nogi, a ich ciała były owinięte w prześcieradła”.

Mackenzie nie przyznał się do zarzutów zabójstwa, twierdząc, że nie zmuszał ofiar do głodowania, jednak sąd odrzucił te wyjaśnienia.

Wyrok 200 lat więzienia dotyczy 191 przypadków śmierci, ale trzeba pamiętać, że dochodzenia w sprawie pozostałych zgonów wciąż trwają.

Uważali go za rzecznika Jezusa

Doktryna głoszona przez przywódcę sekty Good News International Ministries zakazywała edukacji, a współczesną medycynę nazywała złem. Mackenzie szerzył też teorie spiskowe dotyczące walki z państwami narodowymi toczonej przez Kościół katolicki, ONZ i USA, które miały zamiar ustanowić nowy porządek świata i wprowadzić globalny rząd.

Zwolennicy Mackenziego uważali go za rzecznika Jezusa – powiedziała sędzia Mochache podczas rozprawy miesiąc temu. Ci, którzy sprzeciwiali się naukom Mackenziego, byli bici na śmierć.

Jeden ze współoskarżonych powiedział, że przekazał zwolennikom Good News International Ministries, iż każdy, kto „sprzeciwi się nakazowi postu, musi zostać zmuszony do pójścia do nieba poprzez kopniaki i ciosy”.

Sędzia powiedziała, że pochówki w lesie nazywano „ślubami”, a śmierć kolejnych osób „świętowano jako zaślubiny z Jezusem”.

Wyniki sekcji zwłok wykazały, że w większości przypadków przyczyną śmierci było wygłodzenie, ale część ofiar zmarła na skutek uduszenia lub urazów głowy.

W przypadku niektórych osób nie udało się ustalić przyczyny śmierci, gdyż ich ciała uległy rozkładowi. Były też osoby, które zmarły po rozbiciu sekty – na skutek wycieńczenia organizmu.

Historia sekty

Śledztwa przeprowadzone przez finansowaną przez państwo Kenijską Narodową Komisję Praw Człowieka (KNCHR) wykazały, że lokalne władze i funkcjonariusze organów ścigania wielokrotnie przymykali oczy na działalność sekty.

Mackenzie założył Good News International Ministries w 2003 roku. Przez kolejnych 16 lat sekta cieszyła się coraz większą popularnością, przyciągając tysiące wiernych do swoich oddziałów w całej Kenii. Działała nawet stacja telewizyjna Times TV, która transmitowała kazania swego lidera z cyklu „Dni ostateczne” (opisywały edukację jako „zło”, opiekę zdrowotną jako „sprzeczną z doktryną”, a cyfrowe dowody tożsamości jako „piętno diabła”).

Główną siedzibę sekty zamknięto w 2019 roku. Wtedy Mackenzie przeniósł się do lasu Shakahola, zachęcając swoich wiernych do pójścia za nim.