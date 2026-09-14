Mieli 30 kg w samochodzie. Na granicy Włochom wszystko skonfiskowano

Historię Włochów opisał rzymski dziennik „Il Messaggero”. Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych w pobliżu przejścia granicznego ze Szwajcarią- Ligornetto, gdy wracali samochodem z kantonu Ticino, dokąd pojechali na grzyby.
Szwajcarscy policjanci znaleźli w ich aucie 30 kilogramów prawdziwków. Całe zbiory skonfiskowali. Jak wyjaśnili, ilość ta pięciokrotnie przekraczała dzienny limit przewidziany przez prawo kantonu, wynoszący 3 kilogramy na osobę.
Udawali, że byli w Niemczech
Początkowo Włosi tłumaczyli, że zebrali grzyby w Niemczech, gdzie obowiązują inne przepisy. Jednak później wycofali tę wersję i przyznali, że grzyby pochodziły z terytorium Szwajcarii.
Funkcjonariusze zgłosili sprawę grzybiarzy do Urzędu ds. Przyrody i Krajobrazu w lokalnych władzach Szwajcarii. Włosi odpowiedzą za naruszenie tamtejszej ustawy dotyczącej zbioru grzybów.
Z występku Włochów mogą się jednak cieszyć seniorzy, którzy mieszkają w pobliskim domu opieki. Skonfiskowane prawdziwki trafiły na ich stoły.