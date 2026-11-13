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Microsoft nadal walczy z poważną awarią. „Częściowa poprawa sytuacji”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 listopada (06:50)

Firma Microsoft nadal próbuje przywrócić pełen dostęp do swoich popularnych usług. „W regionach, w których wprowadziliśmy zmiany, obserwujemy częściową poprawę sytuacji; jednak działania te nie przynoszą trwałego efektu” - czytamy w jednym z serii porannych wpisów na portalu X.

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Microsoft nadal walczy z poważną awarią. „Częściowa poprawa sytuacji”
Logo Microsoft Teams na ekranie smartfona (ctk/Petr Svancara) /PAP/EPA

Awaria, która rozpoczęła się w czwartek, dotyczy platformy Microsoft 365.  W praktyce oznacza to problemy z dostępem do takich usług jak m.in. Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft Copilot 365, Microsoft Defender XDR, Microsoft Planner, Microsoft To Do, czy Microsoft Purview.

Firma informuje, że prowadzi kilka równoległych działań, które mają unormować sytuację i zapewnić stabilny dostęp do usług. 

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Nadal nie jest jasne, co wywołało problemy, które odczuli internauci z różnych stron świata. 

Australijski minister spraw wewnętrznych i cyberbezpieczeństwa Tony Burke stwierdził, że Microsoft na tym etapie wyklucza cyberatak.

Uważają, że mają do czynienia z sytuacją w pewnym sensie podobną do tej, którą obserwowaliśmy w przypadku firmy CrowdStrike, gdy doszło do nieprawidłowego przebiegu aktualizacji - tłumaczył na konferencji prasowej. 

W przywołanej przez Burke'a sytuacji konsekwencje dla komputerów z systemem Windows były bardzo poważne - łącznie z utrudnieniami na lotniskach i w bankach. 


Źródło: RMF FM/PAP

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