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Stany Zjednoczone doświadczyły serii poważnych awarii systemów informatycznych, które dotknęły największe firmy technologiczne, banki, linie lotnicze, a nawet Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (NSA). W obliczu narastających spekulacji i obaw o bezpieczeństwo narodowe, głos zabrał Dyrektor Wywiadu Narodowego Jay Clayton, który podczas środowego przesłuchania w Kongresie przedstawił najnowsze ustalenia dotyczące przyczyn tych incydentów.

Awaria czy cyberatak? Stanowisko władz

Podczas posiedzenia komisji ds. bezpieczeństwa narodowego Izby Reprezentantów, Jay Clayton odniósł się do serii awarii, które sparaliżowały m.in. Microsoft, Apple, banki, linie lotnicze oraz wewnętrzną sieć NSA służącą do przesyłania informacji niejawnych.

„Błąd w systemie”. Awaria w amerykańskich bankach Tysiące klientów JPMorgan Chase zgłaszało w poniedziałek trudności z dostępem do kont internetowych i opóźnienia w realizacji transakcji. Problemy, choć na mniejszą skalę, odnotowano również w Bank of America, Wells Fargo i U.S. Bank – podała CNN.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że „moment wystąpienia tych incydentów może budzić wątpliwości, i tak powinno być”. Jednocześnie zapewnił, że po przeprowadzeniu „gruntownej analizy cyfrowej, są to oddzielne przerwy w świadczeniu usług związane z konserwacją i zmianami technicznymi. Nie są to skoordynowane ani sponsorowane przez państwa ataki”.

Clayton zaznaczył również, że poziom pewności co do tej oceny jest „bardzo wysoki”, ponieważ w żadnym przypadku nie znaleziono śladów świadczących o działaniach hakerskich czy ingerencji obcych państw.

USA: Przestała działać ściśle tajna sieć komunikacyjna NSA Wewnętrzna, ściśle tajna sieć komunikacyjna amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) przestała działać — podała CNN, powołując się na sześć osób zaznajomionych ze sprawą. Według źródeł na razie nie ma dowodów, że przyczyną awarii był…

Sztuczna inteligencja – nowe wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa

Chociaż bieżące awarie nie są efektem cyberataków, zarówno przedstawiciele Białego Domu, jak i służb wywiadowczych zwracają uwagę na rosnące zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji. Podczas środowego briefingu urzędnik Białego Domu wyjaśnił, że firmy masowo aktualizują swoje systemy, aby zabezpieczyć się przed możliwą falą ataków z wykorzystaniem AI. Awarie mają związek z próbami łatania systemów firm w obawie przed falą ataków za pomocą AI – podkreślił.

Kolejna awaria w USA. Nie działa szereg usług Apple Apple poinformował we wtorek o problemach z działaniem części swoich usług. Awaria objęła m.in. sklep App Store, Apple Music oraz logowanie do kont iCloud. Użytkownicy zgłaszali również trudności z płatnościami przez Apple Pay.

Jay Clayton przyznał, że sztuczna inteligencja znacząco zwiększa „szybkość, skalę i wyrafinowanie ofensywnych i defensywnych operacji cybernetycznych”. Tego typu technologie mogą w przyszłości stanowić poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa zarówno firm, jak i całych państw.

We wtorek FBI ponowiło ostrzeżenie dla firm przed cyberprzestępcami wykorzystującymi narzędzie AI Artex do automatyzacji ataków na systemy informatyczne. Eksperci podkreślają, że rozwój sztucznej inteligencji może umożliwić przeprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych i trudnych do wykrycia cyberataków.

Awaria obnażyła słabość USA. Polityczna burza w Waszyngtonie po uziemieniu samolotów Amerykańskie lotniska wciąż odczuwają skutki piątkowego paraliżu kontroli ruchu lotniczego. Choć sytuacja w niedzielę zaczęła się stabilizować, to przewoźnicy odwołali ponad 1,9 tys. rejsów, a część pasażerów nadal musiała liczyć się z opóźnieniami.…

Rosnące zagrożenie ze strony Iranu

Podczas przesłuchania w Kongresie Jay Clayton był również pytany o doniesienia dotyczące możliwych planów ataków chemicznych lub radiologicznych przygotowywanych przez Iran na terenie Waszyngtonu. Choć odmówił komentarza do tych konkretnych informacji, przyznał, że „zagrożenie śmiercionośnymi atakami ze strony Iranu wewnątrz USA i poza granicami znacząco wzrosło”.

W odpowiedzi na te doniesienia, sekretarz skarbu USA Scott Bessent zdecydował się na przeprowadzkę ze swojego domu na teren bazy wojskowej.