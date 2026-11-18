Awaria czy cyberatak? Stanowisko władz
Podczas posiedzenia komisji ds. bezpieczeństwa narodowego Izby Reprezentantów, Jay Clayton odniósł się do serii awarii, które sparaliżowały m.in. Microsoft, Apple, banki, linie lotnicze oraz wewnętrzną sieć NSA służącą do przesyłania informacji niejawnych.
W swoim wystąpieniu podkreślił, że „moment wystąpienia tych incydentów może budzić wątpliwości, i tak powinno być”. Jednocześnie zapewnił, że po przeprowadzeniu „gruntownej analizy cyfrowej, są to oddzielne przerwy w świadczeniu usług związane z konserwacją i zmianami technicznymi. Nie są to skoordynowane ani sponsorowane przez państwa ataki”.
Clayton zaznaczył również, że poziom pewności co do tej oceny jest „bardzo wysoki”, ponieważ w żadnym przypadku nie znaleziono śladów świadczących o działaniach hakerskich czy ingerencji obcych państw.
Sztuczna inteligencja – nowe wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa
Chociaż bieżące awarie nie są efektem cyberataków, zarówno przedstawiciele Białego Domu, jak i służb wywiadowczych zwracają uwagę na rosnące zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji. Podczas środowego briefingu urzędnik Białego Domu wyjaśnił, że firmy masowo aktualizują swoje systemy, aby zabezpieczyć się przed możliwą falą ataków z wykorzystaniem AI. Awarie mają związek z próbami łatania systemów firm w obawie przed falą ataków za pomocą AI – podkreślił.
Jay Clayton przyznał, że sztuczna inteligencja znacząco zwiększa „szybkość, skalę i wyrafinowanie ofensywnych i defensywnych operacji cybernetycznych”. Tego typu technologie mogą w przyszłości stanowić poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa zarówno firm, jak i całych państw.
We wtorek FBI ponowiło ostrzeżenie dla firm przed cyberprzestępcami wykorzystującymi narzędzie AI Artex do automatyzacji ataków na systemy informatyczne. Eksperci podkreślają, że rozwój sztucznej inteligencji może umożliwić przeprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych i trudnych do wykrycia cyberataków.
Rosnące zagrożenie ze strony Iranu
Podczas przesłuchania w Kongresie Jay Clayton był również pytany o doniesienia dotyczące możliwych planów ataków chemicznych lub radiologicznych przygotowywanych przez Iran na terenie Waszyngtonu. Choć odmówił komentarza do tych konkretnych informacji, przyznał, że „zagrożenie śmiercionośnymi atakami ze strony Iranu wewnątrz USA i poza granicami znacząco wzrosło”.
W odpowiedzi na te doniesienia, sekretarz skarbu USA Scott Bessent zdecydował się na przeprowadzkę ze swojego domu na teren bazy wojskowej.