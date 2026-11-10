Michel Houellebecq usłyszał zarzut. Sprawa dotyczy wypowiedzi o islamie

RMF24

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Francuski pisarz Michel Houellebecq został formalnie objęty postępowaniem i usłyszał zarzut współudziału w podżeganiu do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy wobec grupy osób – podał dziennik „Le Figaro”. Sprawa dotyczy wywiadu, którego autor udzielił w 2022 roku pismu Front Populaire.

Według „Le Figaro” decyzję we wtorek podjął sędzia śledczy sądu w Nanterre pod Paryżem. Zarzut dotyczy współudziału w podżeganiu do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy wobec osób ze względu m.in. na ich pochodzenie albo przynależność religijną.

70-letni Houellebecq jest jednym z najsłynniejszych współczesnych powieściopisarzy, autorem m.in. książek „Uległość”, „Cząstki elementarne” i „Mapa i terytorium”.

Skargi po wywiadzie dla „Front Populaire”

Postępowanie wszczęto po skargach karnych złożonych przez Unię Meczetów Francji (UMF) oraz Ruch przeciw Rasizmowi i na rzecz Przyjaźni między Narodami (MRAP).

Organizacje zakwestionowały słowa pisarza wypowiedziane w obszernym wywiadzie z filozofem Michelem Onfrayem. Rozmowa ukazała się w listopadzie 2022 roku w wydawanym przez Onfraya piśmie Front Populaire.

Wypowiedzi o migrantach i muzułmanach

W wywiadzie pisarz mówił m.in. o – jego zdaniem – stopniowym wypieraniu rdzennych mieszkańców Europy przez migrantów. Przewidywał, że może to doprowadzić do przemocy, w tym ataków na meczety i lokale odwiedzane przez muzułmanów.

Houellebecq przekonywał również, że Francuzi nie oczekują asymilacji muzułmanów, ale „chcą zakończenia grabieży i przemocy”. „Inaczej, niech odejdą” - mówił o migrantach pisarz.

Pisarz odrzuca oskarżenia. Utrzymuje, że korzystał z wolności słowa, a jego wypowiedzi nie zawierały wezwania do nienawiści ani przemocy.

Jeśli Michel Houellebecq zostanie uznany za winnego, może mu grozić do roku więzienia oraz grzywna w wysokości do 45 tys. euro.

To nie pierwsza podobna sprawa dotycząca autora „Cząstek elementarnych”. W 2002 roku stanął przed francuskim sądem pod zarzutem podżegania do nienawiści religijnej po krytycznych słowach o islamie. Został wówczas uniewinniony.