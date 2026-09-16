„Miała czarne ręce od borówek”. 70-latka przetrwała pięć nocy w górach

Samotna wyprawa na alpejski szlak
Wyprawa, która miała być zwyczajną wędrówką po alpejskich szlakach, przerodziła się w dramatyczną walkę o życie. 70-letnia Włoszka Anna razem z koleżanką wybrała się trasą w okolicach Sant’Anna di Vinadio. W pewnym momencie jej towarzyszka zawróciła z powodu bólu w barku, a ona sama postanowiła kontynuować swoją górską wycieczkę.
Po raz ostatni dała znać przyjaciółce 7 września, pisząc, że cieszy się piękną pogodą. Potem kontakt z nią się urwał.
Pułapka na wysokości 2000 metrów
Anna była przygotowana jedynie na krótką, rekreacyjną wędrówkę. W plecaku miała tylko podstawowe rzeczy: butelkę na wodę, czapkę i bluzę z kapturem. Na wysokości 2000 metrów n.p.m. zaskoczyło ją nagłe załamanie pogody – żywioł na kilka dni odciął ją od świata.
Równolegle, po otrzymaniu sygnału od zaniepokojonej brakiem kontaktu przyjaciółki, ruszyły poszukiwania 70-latki.
Jak relacjonował później ratownik górski Cristiano Bastonero, Anna szukając schronienia przed burzą, wspięła się na skały, z których nie była już w stanie zejść. Znalazła się bowiem na trudno dostępnym, skalistym grzbiecie, porośniętym jedynie kilkoma drzewami.
W nocy temperatura spadała poniżej zera, skończyły się zapasy jedzenia, a wokół nie było śladu innych turystów.
Menu z borówek i sypialnia pod jodłami
Przez kolejne dni kobieta szukała schronienia pod rozłożystymi jodłami i żywiła się dzikimi borówkami, które rosły na skałach. Jej ręce były całe czarne od soku – mówił już po szczęśliwym zakończeniu akcji Bastonero.
Ratownicy przeczesywali w tym czasie teren, wypatrywali Anny także przy użyciu dronów.
Ukrywała się pod jodłami i dlatego nie była widoczna - opowiadał ratownik.
„Najmłodszy z nas podbiegł i ją uściskał”
W końcu po pięciu dniach i nocach spędzonych w surowych, górskich warunkach, Annę odnaleziono w sobotnie popołudnie. Była przytomna, ale mocno wychłodzona.
Ratownicy nie kryli emocji. Najmłodszy z naszego zespołu podbiegł do niej i ją uściskał. Kiedy na niego spojrzałem, miał łzy w oczach - opowiadał Bastonero. Bardzo się o nią baliśmy, ale w końcu to naprawdę cud - dodał ratownik.
70-latka została natychmiast przewieziona do szpitala, gdzie szybko doszła do siebie.