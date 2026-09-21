Miał obniżyć koszty życia. Trump bije rekord, ale spadku poparcia [SONDAŻ]

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Wskaźnik poparcia dla Donalda Trumpa spadł do 32 proc. - wskazuje najnowszy sondaż Reuters/Ipsos. Stanowi to najniższy wynik w jego karierze politycznej. Dlaczego poparcie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych spada i to wśród republikanów?

Nowy sondaż Reuters/Ipsos

Poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa spadło do 32 proc. - jeśli chodzi o ocenę jego zarządzania, które przekłada się na koszty codziennego życia Amerykanów. Stanowi to najniższy wynik w jego karierze politycznej. Agencja Reutera poinformowała, że wśród republikanów coraz szybciej rośnie niezadowolenie z działań Trumpa w kwestii kosztów wojny z Iranem.

Nowy sondaż Reuters/Ipsos - czterodniowe badanie, zakończone w niedzielę 20 września wykazał, że 73 proc. republikanów pozytywnie oceniało pracę Trumpa, podczas gdy tydzień wcześniej w sondażu Reuters/Ipsos odsetek ten wynosił 82 proc. Ogólne poparcie dla prezydenta USA w tamtym tygodniu kształtowało się na poziomie 35 proc.

Trump powrócił do Białego Domu w styczniu 2025 roku, obiecując opanowanie inflacji i zakończenie wojen zagranicznych. Jak wyliczyła telewizja CNN - której dziennikarzom parę dni temu Trump zabronił wstępu do Białego Domu - tylko przed swoją drugą kadencją, która rozpoczęła się w ubiegłym roku 20 stycznia, prezydent 53 razy obiecywał zakończenie wojny w Ukrainie w ciągu 24 godzin.

Koszty życia - to jest dla Amerykanów najważniejsze

W sondażu Reuters/Ipsos przeprowadzonym tuż po jego pierwszej inauguracji cieszył się poparciem na poziomie 47 proc. Zaledwie 17 proc. respondentów w nowym badaniu pozytywnie oceniło jego działania w zakresie kosztów utrzymania - kwestii, którą Amerykanie wskazują jako kluczową dla decyzji wyborczych w listopadowych wyborach uzupełniających do Kongresu, w których republikanie Trumpa bronią niewielkiej przewagi w obu izbach. Więcej o listopadowych wyborach można przeczytać w analizie naszego dziennikarza poniżej.

Wybory, które mogą zmienić drugą połowę prezydentury Trumpa Amerykanie 3 listopada nie będą wybierać prezydenta. Donald Trump pozostanie w Białym Domu niezależnie od wyniku głosowania. Jednak tegoroczne wybory mogą zdecydować o tym, jak będzie wyglądała druga połowa jego kadencji i jak dużą swobodę…



Cena baryłki ropy brent to 21 września od 106 do 109 USD

Niezadowolenie republikanów w tej sprawie narastało, odkąd w lutym Trump rozpoczął wojnę z Iranem, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen benzyny i oleju napędowego. Aktualna cena baryłki ropy Brent wynosi w granicach 106-109 dolarów.

Obecnie po raz pierwszy liczba republikanów negatywnie oceniających działania Trumpa w kwestii kosztów utrzymania przewyższa liczbę sympatyków Partii Republikańskiej oceniających je pozytywnie - stosunek ten wynosi 51 do 44 proc.

Nowy sondaż Reuters/Ipsos objął 1277 dorosłych Amerykanów z całego kraju. Margines błędu badania wyniósł 3 punkty procentowe.