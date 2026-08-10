Miał dowodzić miliardowym imperium przestępczym. Daniel Kinahan aresztowany

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Brytyjskie i irlandzkie służby od lat próbowały go złapać. Żył w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czując się dotąd całkowicie bezkarnie. Daniel Kinahan, oskarżany o kierowanie kartelem, morderstwa i globalny przemyt broni oraz narkotyków, został poddany ekstradycji przez władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i przekazany w ręce irlandzkiego wymiaru sprawiedliwości.

Do ekstradycji doszło na podstawie decyzji dubajskiego sądu. Jak przekazał Reuters, irlandzka prokuratura w niedzielę wieczorem, zaraz po przylocie Kinahana do Irlandii, postawiła mu zarzut kierowania organizacją przestępczą. BBC dodało, że pozostanie on w areszcie tymczasowym do 5 października.

Amerykanie dawali 5 mln dolarów za informacje o Irlandczyku

„Kinahan jest uznawany za jednego z najbardziej poszukiwanych osób w sprawach dotyczących międzynarodowej przestępczości zorganizowanej” - przekazała WAM ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, cytując oświadczenie wydane przez władze ZEA i Irlandii.



„Jest oskarżany o stanie na czele zorganizowanej grupy przestępczej, morderstwa i przemyt narkotyków” - dodała agencja, powołując się na wniosek irlandzkich władz.

Dwie dekady nielegalnego biznesu, miliardowe zyski

W 2022 roku Departament Sprawiedliwości USA wyznaczył nagrodę w wysokości 5 mln dolarów za informacje, które doprowadzą do aresztowania jego, a także dwóch członków jego rodziny – ojca i brata - szefów organizacji znanej jako Kinahan Organised Crime Group.

„Choć początkowo zajmowali się dystrybucją kokainy i heroiny pochodzących z Ameryki Południowej w Irlandii, członkowie klanu Kinahanów z czasem rozszerzyli działalność swojej organizacji zajmującej się handlem narkotykami na Wielką Brytanię, a następnie na całą Europę kontynentalną” – informował wówczas Departament Stanu USA w oświadczeniu. „Oprócz handlu narkotykami członkowie klanu Kinahanów zajmowali się praniem brudnych pieniędzy, handlem bronią palną oraz morderstwami” – przekazano.

Według brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) organizacja, którą miał kierować Kinahan zajmowała się przemytem narkotyków i broni na całym świecie od ponad 20 lat. Założył ją ojciec Daniela – Christy. Były szef irlandzkiej policji Drew Harris ocenił, że gang zarobił ponad miliard euro - podało BBC.



W 2021 roku prawnik Kinahana powiedział BBC, że jego klient nie ma przeszłości kryminalnej i nie został wcześniej skazany, a zarzuty, według których miałby stać na czele gangu są fałszywe i nie mają żadnych podstaw.