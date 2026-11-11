Mężczyzna wyjechał, ona urodziła dziecko. Skazano ją na 100 batów

RMF24

Na 100 batów za urodzenie dziecka poza małżeństwem skazano w Arabii Saudyjskiej obywatelkę Kenii – poinformował w środę „The Guardian”. Żadnej odpowiedzialności nie poniesie za to ojciec dziecka, który wyjechał z kraju.

Szpital ma obowiązek informować władze

Esther Wanja Muthoni pracowała w Arabii Saudyjskiej jako pomoc domowa i opiekunka do dzieci. Zaszła w ciążę podczas krótkiego związku z Egipcjaninem, który następnie opuścił kraj. Jej sprawa trafiła do władz, ponieważ urodziła dziecko w szpitalu, a placówki medyczne mają obowiązek zgłaszać takie przypadki.

Wyrok zapadł w październiku. Organizacje broniące praw kobiet zwracają uwagę, że przepisy zakazujące stosunków pozamałżeńskich są egzekwowane przede wszystkim wobec kobiet, ponieważ ciąża może stanowić dowód ich złamania. Według przywołanej przez „The Guardiana” organizacji Do Bold wiele niezamężnych kobiet w Arabii Saudyjskiej rodzi w domach, by uniknąć zgłoszenia władzom przez szpitale.

Szariat nakazuje

W szariacie, prawie muzułmańskim, za niedozwolone stosunki seksualne przewidziano surowe kary. W przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim karą jest 100 batów, a w przypadku osób pozostających w małżeństwie – ukamienowanie. Co ważne, szariat nie jest jednolitym kodeksem. To zbiór zasad religijnych i prawnych, których interpretacja różni się często między szkołami prawa muzułmańskiego. Różnice dotyczą m.in. warunków udowodnienia przestępstwa i stosowania kar.

Choć wiele państw muzułmańskich uznaje szariat za źródło prawa, w większości jego wpływ ogranicza się przede wszystkim do spraw rodzinnych, takich jak małżeństwa, rozwody czy dziedziczenie.

Prawo karne opiera się natomiast głównie na współczesnych kodeksach. Kary takie jak chłosta czy kamienowanie, przewidziane są w prawie tylko nielicznych państw muzułmańskich, m.in. Arabii Saudyjskiej, Iranu i Afganistanu, a także niektórych regionów Nigerii i Indonezji. Nie wszędzie są jednak rzeczywiście wykonywane.

W ZEA też karano za ciążę pozamałżeńską

Ciąża pozamałżeńska mogła prowadzić do aresztowania kobiety również w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dopiero w 2022 r. umożliwiono tam samotnym matkom rejestrowanie dzieci bez konieczności zawierania małżeństwa czy wskazywania ojca. W kodeksie karnym nadal istnieją jednak przepisy przewidujące odpowiedzialność za cudzołóstwo i urodzenie dziecka poza małżeństwem, choć przewidziano wyjątki pozwalające uniknąć ścigania.