Metrowe zaspy i setki uwięzionych aut. Atak zimy w Szwecji

Największym wyzwaniem dla ratowników jest usunięcie ciężarówek, które zablokowały przejazd na kluczowej trasie łączącej południe i północ kraju.
Szwedzki Instytut Meteorologiczny (SMHI) ostrzega, że w pasie wybrzeża między Örnsköldsvik a Skellefteå może spaść nawet metr śniegu. Intensywnym opadom towarzyszy porywisty wiatr, który dodatkowo pogarsza warunki na drogach.
Ostrzeżenia dotyczące trudnych warunków obowiązują w piątek wzdłuż całego wybrzeża Zatoki Botnickiej – od Sztokholmu aż po Skellefteå. To właśnie w tym regionie przebiega autostrada E4.
W Skellefteå lokalne władze powołały sztab kryzysowy, aby koordynować działania ratunkowe i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. W czwartek i piątek odwołano lekcje w szkołach oraz wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe.