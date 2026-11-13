Metrowe zaspy i setki uwięzionych aut. Atak zimy w Szwecji

RMF24

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Obfite opady śniegu i silny wiatr doprowadziły do poważnych utrudnień na autostradzie E4 w okolicach miasta Örnsköldsvik na północy Szwecji. W nocy z czwartku na piątek około 100 samochodów zostało uwięzionych w zaspach i korkach. Służby drogowe informują, że sytuacja jest wyjątkowo trudna, a na miejsce skierowano ciężki sprzęt holowniczy oraz pojazdy gąsienicowe, które mają pomóc w udrożnieniu trasy.

Największym wyzwaniem dla ratowników jest usunięcie ciężarówek, które zablokowały przejazd na kluczowej trasie łączącej południe i północ kraju.

Szwedzki Instytut Meteorologiczny (SMHI) ostrzega, że w pasie wybrzeża między Örnsköldsvik a Skellefteå może spaść nawet metr śniegu. Intensywnym opadom towarzyszy porywisty wiatr, który dodatkowo pogarsza warunki na drogach.

Ostrzeżenia dotyczące trudnych warunków obowiązują w piątek wzdłuż całego wybrzeża Zatoki Botnickiej – od Sztokholmu aż po Skellefteå. To właśnie w tym regionie przebiega autostrada E4.

W Skellefteå lokalne władze powołały sztab kryzysowy, aby koordynować działania ratunkowe i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. W czwartek i piątek odwołano lekcje w szkołach oraz wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe.