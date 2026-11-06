Merz rozmawiał z Trumpem. W tle "wielkie wspaniałe porozumienie”

RMF24

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent USA Donald Trump rozmawiali w czwartek telefonicznie o wojnie w Ukrainie i zbliżających się rozmowach USA-Ukraina-Rosja w Abu Zabi - poinformował rzecznik rządu w Berlinie, cytowany przez agencję Reutera. Wcześniej o intensywnych przygotowaniach do negocjacji i konsultacjach z europejskimi przywódcami informował na platformie X Jared Kushner.

Jak podkreślił, rozmowa odbyła się „w kontekście prowadzonych od dawna przygotowań dotyczących formatu negocjacji w Abu Zabi lub - w późniejszym terminie - w innych miejscach”.

Kanclerz jest włączony w konsultacje prezydenta USA - powiedział rzecznik.

Wcześniej zięć Donalda Trumpa i jego specjalny wysłannik pisał o konsultacjach z europejskimi partnerami przed negocjacjami w Abu Zabi.

„Wszystkie strony nadal intensywnie przygotowują się do merytorycznych i owocnych negocjacji. Będziemy przy ich okazji ściśle konsultować się z naszymi europejskimi partnerami, a jeśli dokonamy postępu, będziemy dążyć do przejścia na szerszy, wielostronny format z ich bezpośrednim udziałem” - napisał Jared Kushner w obszernym wpisie na X.

Negocjator podkreślił, że „pomysły wciąż ewoluują”, a strona amerykańska „z zadowoleniem przyjmuje przemyślane uwagi”. Dodał zarazem, że „jest to trudne zadanie, które wymaga szczegółowej pracy”.

„Nie ma łatwych rozwiązań, ale możliwość przyczynienia się do zakończenia tej wyniszczającej wojny oraz zbudowania fundamentów pod bardziej pokojową, bezpieczną i prosperującą Europą dla przyszłych pokoleń sprawia, że jest to wyzwanie, którego warto się podjąć” - napisał Kushner.

Wysłannik amerykańskiego prezydenta zapewnił też, że delegacja USA będzie „obserwować rozwój negocjacji i nadal intensywnie współpracować ze wszystkimi stronami na rzecz realizacji celu prezydenta Trumpa, którym jest osiągnięcie kompleksowego i trwałego pokoju”.

„Wszelkie ustalenia muszą w pełni respektować suwerenność, integralność terytorialną oraz niezależność decyzyjną każdego państwa. Każdy kraj zachowa władzę nad własnym bezpieczeństwem i sojuszami, a żaden inny nie będzie miał prawa weta wobec suwerennych decyzji danego państwa. NATO pozostanie centralnym elementem europejskiej obrony zbiorowej, a niniejsza inicjatywa będzie opierać się na istniejących instytucjach i zobowiązaniach” - napisał Kushner.

Trump zapewnia o „wielkim, wspaniałym porozumieniu”

Amerykański prezydent poinformował w czwartek, że spotkał się z wysłannikiem Kremla Kiriłłem Dmitrijewem. Trump nie ujawnił, czego dotyczyła ich rozmowa, lecz zapewnił, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny jest blisko.

I będzie dotyczyć więcej niż tylko Ukrainy. To będzie coś bardzo dużego. Obejmie nie tylko Ukrainę, a nawet mógłbym powiedzieć, że może dotyczyć całej Europy. To będzie wielkie wspaniałe porozumienie i wszyscy będą nim zachwyceni - przekonywał Trump.

W dniach 10-11 listopada w Abu Zabi odbędą się negocjacje między Ukrainą i Rosją w sprawie zakończenia rosyjskiej agresji; w rozmowach będą pośredniczyć USA. Poprzednie spotkanie w formacie trójstronnym odbyło się w lutym, na kilka tygodni przed początkiem wojny USA i Izraela z Iranem.