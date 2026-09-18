Merz rozmawiał z Trumpem. Sześć dni później niż planował

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Zamachy z 11 września 2001 roku, wojna w Ukrainie i sytuacja na Bliskim Wschodzie. To było tematami czwartkowej rozmowy telefonicznej kanclerza Niemiec Friedricha Merza z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Friedrich Merz i Donald Trump podczas spotkania w Białym Domu w marcu, zdj. Samuel Corum / POOL

Friedrich Merz i Donald Trump podczas spotkania w Białym Domu w marcu, zdj. Samuel Corum / POOL / PAP/EPA

Jak poinformował rzecznik niemieckiego rządu Stefan Kornelius, kanclerz Friedrich Merz w czwartkowej rozmowie telefonicznej podkreślił „szczególną więź” łączącą Niemców i Amerykanów.

Zgodnie z jego relacją Merz i Trump wymienili poglądy na temat kolejnych kroków zmierzających do zakończenia wojny w Ukrainie. Kanclerz miał z uznaniem odnieść się do przyjęcia przez Kongres USA ustawy o sankcjach na Rosję.

Politycy rozmawiali także o sytuacji w cieśninie Ormuz i na Morzu Czerwonym. Obaj zgodzili się, że te szlaki wodne powinny zostać jak najszybciej ponownie otwarte – przekazał Kornelius.

AfD rośnie w siłę. Wyraźnie zwiększyła bazę wyborców w Dolnej Saksonii Chadecka CDU wygrała wybory samorządowe w Dolnej Saksonii w Niemczech, zdobywając 27,2 procent głosów - wynika ze wstępnych wyników. Obserwatorzy zwracają natomiast uwagę na wynik prawicowo-populistycznej AfD, która zajęła trzecie miejsce, ale z…

Mocne słowa Merza w Berlinie

W czwartek Merz podczas wydarzenia kampanijnego w Berlinie przed niedzielnymi wyborami w tym mieście powiedział, że era „bezwarunkowej przyjaźni transatlantyckiej” najprawdopodobniej dobiegła końca. Jak ocenił, Europa doświadczyła „zmiany stanowiska politycznego po drugiej stronie Atlantyku”.

Rozmowa telefoniczna między Merzem a Trumpem miała odbyć się początkowo w piątek 11 września. Została jednak przełożona przez stronę niemiecką, bez podawania powodu.

Niemcy wybrali. Były aktor pornograficzny i były agent Stasi w landtagu Media prześwietliły kontrowersyjną przeszłość nowo wybranych posłów AfD do landtagu Saksonii-Anhaltu. Wśród 39 deputowanych znalazły się osoby z zarzutami o neonazizm, a także były aktor filmów pornograficzny i były funkcjonariusz Stasi.

Trump radosny po zwycięstwie AfD

Jak spekuluje się, powodem takiej decyzji rządu Niemiec była reakcja Trumpa na sukces wyborczy Alternatywy dla Niemiec (AfD) w głosowaniu w Saksonii-Anhalcie 6 września. Partia ta uzyskała w tym wschodnim landzie 43,8 proc. głosów.

Po sukcesie tego ugrupowania Trump napisał na swoim portalu społecznościowym Truth Social: „Wow! Partia Populistyczna w Niemczech właśnie miała naprawdę udany wieczór. W końcu mają dość absolutnie okropnych przepisów i regulacji imigracyjnych, które tak bardzo zaszkodziły Niemcom”.

Dodał, że Niemcy „nie zamierzają dłużej tego tolerować”, a AfD jest „na fali”. Wpis zakończył skrótem „MGGA!!!” oznaczającym „Uczyńmy Niemcy znowu wielkimi” (Make Germany Great Again).