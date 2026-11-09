Merz grozi blokadą budżetu UE. Chodzi o wsparcie dla Ukrainy

Merz miał przedstawić swoje stanowisko w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej António Costy. Niemiecki kanclerz wezwał do wypracowania rozwiązania popieranego przez wszystkie państwa członkowskie, które zapewni Ukrainie „wiarygodną i wieloletnią perspektywę finansowania” od 2028 roku.
Niemcy są największym płatnikiem netto do unijnego budżetu. Oznacza to, że wpłacają do niego więcej środków, niż z niego otrzymują.
Wiosną 2026 roku Unia Europejska zatwierdziła dla Ukrainy pożyczkę w wysokości 90 mld euro. Według informacji „FT” Kijów będzie jednak potrzebował w 2027 roku dodatkowych 70 mld euro finansowania zewnętrznego.
UE zadeklarowała pokrycie dwóch trzecich tej kwoty, czyli około 45 mld euro.
Cztery państwa przeciw dalszemu wsparciu
Węgry, Słowacja, Bułgaria i Czechy miały jednak zasygnalizować, że nie zamierzają udzielać Ukrainie dalszej pomocy finansowej.
Rozmowy o przyszłym wsparciu mogą dodatkowo skomplikować wybory planowane w przyszłym roku w kilku państwach UE, w tym we Francji, Włoszech i Polsce. „Financial Times” zwraca uwagę, że prowadząca w sondażach francuska kandydatka na prezydenta Marine Le Pen zapowiedziała już, że po ewentualnym zwycięstwie zakończy finansowe wsparcie dla Ukrainy.