Merz grozi blokadą budżetu UE. Chodzi o wsparcie dla Ukrainy

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Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że może zablokować przyjęcie siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034, jeśli wszystkie państwa Wspólnoty nie porozumieją się w sprawie długoterminowego finansowania Ukrainy — podał „Financial Times”.

Merz miał przedstawić swoje stanowisko w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej António Costy. Niemiecki kanclerz wezwał do wypracowania rozwiązania popieranego przez wszystkie państwa członkowskie, które zapewni Ukrainie „wiarygodną i wieloletnią perspektywę finansowania” od 2028 roku.

Niemcy są największym płatnikiem netto do unijnego budżetu. Oznacza to, że wpłacają do niego więcej środków, niż z niego otrzymują.

Wiosną 2026 roku Unia Europejska zatwierdziła dla Ukrainy pożyczkę w wysokości 90 mld euro. Według informacji „FT” Kijów będzie jednak potrzebował w 2027 roku dodatkowych 70 mld euro finansowania zewnętrznego.

UE zadeklarowała pokrycie dwóch trzecich tej kwoty, czyli około 45 mld euro.

Cztery państwa przeciw dalszemu wsparciu

Węgry, Słowacja, Bułgaria i Czechy miały jednak zasygnalizować, że nie zamierzają udzielać Ukrainie dalszej pomocy finansowej.

Rozmowy o przyszłym wsparciu mogą dodatkowo skomplikować wybory planowane w przyszłym roku w kilku państwach UE, w tym we Francji, Włoszech i Polsce. „Financial Times” zwraca uwagę, że prowadząca w sondażach francuska kandydatka na prezydenta Marine Le Pen zapowiedziała już, że po ewentualnym zwycięstwie zakończy finansowe wsparcie dla Ukrainy.