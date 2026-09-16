Meloni kasuje „bollo auto” – znienawidzony przez Włochów podatek

RMF24

Od 2027 roku Włosi nie będą płacić podatku od posiadania motocykli oraz samochodów o małej i średniej mocy, które stanowią ponad 70 procent pojazdów jeżdżących po drogach. Ulgę odczują też właściciele motocykli. Likwidację podatku zapowiedziała premier Włoch Giorgia Meloni.

Premier Włoch Giorgia Meloni zapowiedziała w środę zniesienie od 2027 roku podatku od posiadania małych i średnich samochodów oraz motocykli.

Jak przyznała szefowa rządu, to „jeden z najbardziej znienawidzonych przez Włochów podatków”.

Wysokość obowiązkowego podatku, nazywanego „bollo auto” ustalają poszczególne regiony.

Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Meloni zadeklarowała: Kontynuujemy pracę nad obniżaniem podatków.

Jak podały włoskie media, powołując się na Urząd Rady Ministrów, decyzja ta dotyczyć będzie 14,5 miliona samochodów i w jej wyniku wpływy do kas regionów będą niższe o około 2,3 miliarda euro.

Regiony mają otrzymać rekompensatę za spadek przychodów - zapowiedział rząd.