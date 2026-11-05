Melania Trump spotkała się z przedstawicielami Rosji i Ukrainy. „Wybraliśmy człowieczeństwo”

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Melania Trump uczestniczyła w Białym Domu w wydarzeniu poświęconym sześciodniowemu rozejmowi w okupowanym przez Rosję Ołeszkach. Jak podał Reuters, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rosji i Ukrainy, w tym specjalny wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew.

Wybraliśmy człowieczeństwo zamiast wojny – powiedziała pierwsza dama USA. Musimy wykorzystać odwagę, którą okazaliśmy w Ołeszkach, aby znaleźć wspólną płaszczyznę dzięki wspólnej trosce o cierpienie niewinnych ludzi – dodała.

Kiriłł Dmitrijew, specjalny wysłannik Władimira Putina, uczestniczył w wydarzeniu i spotkał się także z przedstawicielami amerykańskiej administracji. Stronę ukraińską reprezentowali m.in. poseł Dawyd Arachamija oraz rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec, który wręczył Melani Trump Order Księżnej Olgi I klasy za jej rolę w wynogocjowanie rozejmu.

Pierwsza dama USA zwróciła uwagę, że na bazie ostatnich doświadczeń, być może uda się zbudować „coś trwalszego niż tymczasowy rozejm”.

Rozejm w Ołeszkach

Sześciodniowe zawieszenie broni objęło Ołeszki – miasto w obwodzie chersońskim, znajdujące się pod rosyjską okupacją. Według Białego Domu Melania Trump pomagała w mediacjach dotyczących lokalnego porozumienia humanitarnego.

Na 10 i 11 listopada zaplanowano trójstronne rozmowy przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji w Abu Zabi.

Kreml deklarował wcześniej, że liczy na kontynuowanie przez Donalda Trumpa działań mediacyjnych. Rosyjskie władze poinformowały też o przygotowaniach do spotkania Władimira Putina, Donalda Trumpa i przywódcy Chin Xi Jinpinga podczas szczytu APEC, zaplanowanego na 18–19 listopada w Shenzhen.