Melania Trump spotkała się z przedstawicielami Rosji i Ukrainy. „Wybraliśmy człowieczeństwo”

Wybraliśmy człowieczeństwo zamiast wojny – powiedziała pierwsza dama USA. Musimy wykorzystać odwagę, którą okazaliśmy w Ołeszkach, aby znaleźć wspólną płaszczyznę dzięki wspólnej trosce o cierpienie niewinnych ludzi – dodała.
Kiriłł Dmitrijew, specjalny wysłannik Władimira Putina, uczestniczył w wydarzeniu i spotkał się także z przedstawicielami amerykańskiej administracji. Stronę ukraińską reprezentowali m.in. poseł Dawyd Arachamija oraz rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec, który wręczył Melani Trump Order Księżnej Olgi I klasy za jej rolę w wynogocjowanie rozejmu.
Pierwsza dama USA zwróciła uwagę, że na bazie ostatnich doświadczeń, być może uda się zbudować „coś trwalszego niż tymczasowy rozejm”.
Rozejm w Ołeszkach
Sześciodniowe zawieszenie broni objęło Ołeszki – miasto w obwodzie chersońskim, znajdujące się pod rosyjską okupacją. Według Białego Domu Melania Trump pomagała w mediacjach dotyczących lokalnego porozumienia humanitarnego.
Na 10 i 11 listopada zaplanowano trójstronne rozmowy przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji w Abu Zabi.
Kreml deklarował wcześniej, że liczy na kontynuowanie przez Donalda Trumpa działań mediacyjnych. Rosyjskie władze poinformowały też o przygotowaniach do spotkania Władimira Putina, Donalda Trumpa i przywódcy Chin Xi Jinpinga podczas szczytu APEC, zaplanowanego na 18–19 listopada w Shenzhen.