Melania Trump spotka się z przedstawicielami Rosji i Ukrainy i wygłosi mowę

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Biuro Pierwszej Damy USA poinformowało, że Melania Trump spotka się w czwartek w Białym Domu z przedstawicielami Ukrainy i Rosji. Według amerykańskiej administracji rozmowy mają dotyczyć rozejmu w Ołeszkach.

Biały Dom przekazał w komunikacie opublikowanym w poniedziałek, że Melania Trump osobiście ugości przedstawicieli dwóch państw pozostających w stanie wojny. Spotkanie ma odbyć się w Waszyngtonie.

Pierwsza dama ma wygłosić oświadczenie dotyczące zawieszenia broni w Ołeszkach w czwartek 5 listopada o godz. 11 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli o godz. 17 czasu polskiego.

Administracja USA twierdzi, że Melania Trump samodzielnie zainicjowała kontakty między stronami konfliktu oraz doprowadziła do uzgodnienia lokalnego rozejmu w Ołeszkach i sąsiadujących terenach obwodu chersońskiego.

W komunikacie podkreślono, że ma to być „bezprecedensowa inicjatywa dyplomatyczna” prowadzona przez amerykańską pierwszą damę.

Biały Dom nie podał jednak nazwisk uczestników planowanego spotkania, czy szczegółowego programu rozmów.