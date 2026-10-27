Meksykański ksiądz porwany przez kartel? Biskupi apelują do władz

RMF24

Biskupi Meksyku wzywają rząd do pilnych poszukiwań duchownego, który zaginął w jednym z najniebezpieczniejszych regionów kraju. Obawiają się, że mógł paść ofiarą brutalnego kartelu narkotykowego.

W poniedziałek Konferencja Episkopatu Meksyku wystosowała apel do władz państwowych o natychmiastowe podjęcie działań w sprawie zaginięcia księdza Clemente Moralesa. 67-letni duchowny zaginął w stanie Sinaloa na północnym zachodzie kraju – regionie, który od lat uchodzi za bastion jednego z najgroźniejszych karteli narkotykowych w Ameryce Łacińskiej.

„Apelujemy do odpowiednich władz o wypełnienie swoich obowiązków i do współpracy w szybkim poszukiwaniu księdza Clemente” – napisali biskupi w mediach społecznościowych. Według świadków, Morales był ostatni raz widziany w Culiacan, stolicy stanu Sinaloa, gdzie regularnie dochodzi do porwań i morderstw związanych z działalnością kartelu.

Sinaloa – region rządzony przez strach

Sinaloa od lat znajduje się na czołówkach światowych mediów jako epicentrum wojny narkotykowej. Tylko od początku 2024 roku w Culiacan zginęło ponad 2 tysiące osób w wyniku walk między zbrojnymi grupami przestępczymi, a także w wyniku wewnętrznych konfliktów w samym kartelu Sinaloa.

Z danych meksykańskich władz wynika, że w ciągu ostatnich siedmiu lat z rąk zorganizowanych grup przestępczych zginęło 14 katolickich księży. Kościół katolicki w Meksyku od dawna alarmuje o rosnącym zagrożeniu dla swoich przedstawicieli, którzy często stają się celem ataków za działalność społeczną i wsparcie dla lokalnych społeczności.