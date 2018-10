Agenci FBI zatrzymali w okolicach Miami podejrzanego o rozsyłanie przesyłek z bombami. To mężczyzna w wieku ok. 50 lat z przeszłością kryminalną - podaje w piątek CNN. Informacje te potwierdził resort sprawiedliwości USA. Wcześniej z USA napłynęły informacje o kolejnych podejrzanych paczkach wysyłanych do krytyków prezydenta Donalda Trumpa. Przechwycono taką paczkę wysłaną do demokratycznego senatora Cory'ego Bookera i do byłego dyrektora wywiadu Jamesa Clappera.

